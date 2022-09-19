Германия передала Украине обещанные ракетные системы Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo

В Минобороны Германии сообщили, что выполняют обещание относительно поставок вооружений. А уже с конца сентября на немецких военных базах будут обучать больше украинских защитников.

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Немецкое руководство передало Украине две дополнительные реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo. Об этом говорится в Twitter пресс-службы Минобороны.

Ко всему прочему, представители Минобороны Германии заявили, что уже с конца сентября предоставят больше возможностей для обучения украинских защитников на территории страны.

"Мы выполняем обещания! Еще две ракетные системы Mars II и 50 Dingo переданы Украине", — сообщила пресс-служба ведомства, выразив поддержку Украине в борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

Бронетранспортеры Dingo ATF

Бронетранспортеры Dingo, которые выпускает компания Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG, находятся на вооружении Бундесвера с 2003 года. Система оснащена дистанционно-управляемой турелью, которая устанавливается на крыше в средней части корпуса. Машина комплектуется 7,62-мм пулеметом MG-3, или M3M, также на бронетранспортер может быть установлен 40-мм автоматический гранатомет HK GMG.

[ + – ] Бронетранспортер Dingo производства Krauss-Maffei Wegmann.

РСЗО MARS-II

MARS-II – бронированная система залпового огня, которая используется Бундесвером уже больше 20 лет.

После залпа MARS-II сразу же переезжает на новое место дислокации, что позволяет скрыть ракетные установки от вражеской артиллерии. Время залпа – 55 секунд.

В отличие от HIMARS, MARS-II — на гусеничной тяге. У немецкой системы не один, а два контейнера по 6 ракет.

Ранее Фокус сообщал, что глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт пообещала ВСУ броневики Dingo и новые установки MARS II с двумя сотнями ракет.

Напомним, что российский генерал признал, что в войне с НАТО ВС РФ смогут только обороняться, но не наступать, поэтому рекомендовал нанести ядерный удар по Германии и Великобритании. Депутат Андрей Гурулев угрожает превратить Великобританию в "марсианскую пустыню" с помощью тактического ядерного оружия.

В свою очередь, в американском военном командовании заявили, что российская армия — это бумажный тигр, и раскритиковали Байдена за то, что Украине выделяется оружие по кусочкам, а не все оружие, необходимое для ведения боя. При этом, по словам командования, в Европе есть склады с РСЗО, которые стоят без дела.