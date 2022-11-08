4500 пострілів за хвилину: Україна просить у США системи C-RAM для боротьби з іранськими дронами

Журналісти отримали доступ до листа, в якому глава парламенту Руслан Стефанчук попросив Конгрес схвалити постачання в Україну мобільних систем C-RAM. За його словами, вони мають захистити "важливі об'єкти, особливо електростанції".

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У листі українського керівництва представникам Конгресу міститься прохання про постачання додаткових систем ППО, які можуть ефективно застосовуватися проти дронів-камікадзе. Таку зброю Іран розробляє та постачає російським військам, передає ABC News.

Журналісти отримали доступ до листа, в якому глава парламенту Руслан Стефанчук попросив Конгрес дозволити постачання в Україну мобільних систем C-RAM, які, за його словами, мають захистити "важливі об'єкти, особливо електростанції".

C-RAM зі вбудованим радаром відстежують вхідні мішені, у них також є величезна гармата для іранських дронів-камікадзе. У листі представник України назвав їх найефективнішими системами, які можуть робити 4500 пострілів за хвилину.

За даними журналістів, Україна направила офіційний запит щодо систем C-RAM адміністрації Байдена.

Прессекретар Пентагону Гаррон Гарн цього тижня сказав, що США працюють над зброєю, яка буде ефективною в поточних умовах війни.

"Ми цілодобово працюємо, щоб задовольнити оборонні запити України та надати зброю зі складів США, коли вона стає доступною", — пояснив Гарн.

Запит на постачання ракет ATACMS

[ + – ] Система C-RAM

У листі Стефанчук також просить американських законодавців допомогти переконати адміністрацію Байдена в тому, що Україні необхідно постачати далекобійні ракети для знищення іранських дронів, які перебувають на складах в окупованих регіонах України далеко за лінією фронту.

Нагадаємо, що в Україну прибули комплекси ППО NASAMS і Aspide. Міністр оборони України Олексій Резніков подякував за допомогою Норвегії, Іспанії та США.

Раніше Фокус повідомляв, що ВМС Німеччини отримають морську версію снарядів Vulcano, які знищують кораблі, що йдуть. 127-мм снаряди можуть вести вогонь на відстані до 80 км із високою точністю, що досягається за рахунок GPS.