Уничтожают идущие корабли: ВМС Германии получат морскую версию снарядов Vulcano

127-мм снаряды способны вести стрельбу на дистанцию до 80 км с крайне высокой точностью. Она достигается за счет GPS наведения.

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Военно-морские силы Германии завершили приемочные испытания новых высокоточных боеприпасов Vulcano. Об этом сообщает Defence Brief.

Компания Leonardo разработала боеприпасы Volcano корабельного калибра 127-мм. Немецкий флот получит снаряды для выполнения оперативных задач. Приемочные стрельбы проходили у северного побережья Норвегии с фрегата типа Baden-Württemberg (Баден-Вюртемберг) FGS Rheinland-Pfalz.

Высокоточные боеприпасы подтвердили свою точность из фрегата. Было выпущено несколько снарядов, которые попали в метрах друг от друга. Они поразили цель. Vulcano — это семейство боеприпасов, состоящие из двух типов: управляемые боеприпасы дальнего радиуса действия для 76-мм, 127-мм морских орудий и 155-мм артсистем. В то же время существует неуправляемая версия боеприпаса Vulcano.

Управляемая версия снаряда предназначена для уничтожения стационарных и движущихся целей, включая корабли. Они наводятся по GPS и способны поражать объекты на дистанции более 80 км с точностью меньше 5 метров.

Выполнение контракта для немецкой армии займет 4 года. Первые партии боеприпасов начнут поступать уже в ближайшее время. Отмечается, что новые боеприпасы будут поставляться на класс фрегатов, которые будут поступать в флот к 2028 году класса F126. Пока же их будет использовать F-125 "Баден-Вюртемберг".

Напомним, в конце августа Германия продала Украине высокоточные боеприпасы Vulcano для артиллерии. В сентябре появилось первое подтверждение удара из Vulcano по российской переправе.