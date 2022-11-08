Знищують кораблі, що йдуть: ВМС Німеччини отримають морську версію снарядів Vulcano

127-мм снаряди здатні стріляти на дистанцію до 80 км зі вкрай високою точністю. Її досягають за рахунок GPS наведення.

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Військово-морські сили Німеччини завершили приймальні випробування нових високоточних боєприпасів Vulcano. Про це повідомляє Defence Brief.

Компанія Leonardo розробила боєприпаси Volcano корабельного калібру 127 мм. Німецький флот отримає снаряди для виконання оперативних завдань. Приймальна стрільба проходила біля північного узбережжя Норвегії з фрегата типу Baden-Württemberg (Баден-Вюртемберг) FGS Rheinland-Pfalz.

Високоточні боєприпаси підтвердили свою точність із фрегата. Було випущено кілька снарядів, які поцілили за метри один від одного. Вони вразили ціль. Vulcano — це сімейство боєприпасів, що складаються з двох типів: керовані боєприпаси далекого радіусу дії для 76-мм, 127-мм морських знарядь і 155-мм артсистем. Водночас існує некерована версія боєприпасу Vulcano.

Керована версія снаряда призначена для знищення стаціонарних і рухомих цілей, включаючи кораблі. Вони наводяться GPS і здатні вражати об'єкти на дистанції більше 80 км із точністю менше 5 метрів.

Виконання контракту для німецької армії триватиме 4 роки. Перші партії боєприпасів почнуть надходити вже найближчим часом. Зазначається, що нові боєприпаси постачатимуть на клас фрегатів, які надходитимуть у флот до 2028 року класу F126. Поки що їх використовуватиме F-125 "Баден-Вюртемберг".

Нагадаємо, наприкінці серпня Німеччина продала Україні високоточні боєприпаси Vulcano для артилерії. У вересні з'явилося перше підтвердження удару з Vulcano по російській переправі.