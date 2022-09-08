HIMARS, Excalibur чи Vulcano: чим ЗСУ уразили переправу військ РФ (відео)

Українські артилеристи завдали високоточного удару, який зруйнував спробу ЗС РФ перекинути колону військ через Дніпро.

У мережі з'явилося відео, на якому російські війська намагалися перетнути Дніпро за допомогою переправи. При виході на понтонний міст ЗСУ накрили його прицільним вогнем. Італійський військовий аналітик Томас Тейнер розбирався, чим міг бути завданий удар по колоні ЗС РФ.

Аналітику Моше Шварцу вдалося встановити геолокацію ролика — понтонна переправа була поруч із Козацьким у Херсонській області.

Томас Тейнер стверджує, що, судячи з точності влучення української артилерії, удар завдавався керованим снарядом. До того ж, відстань від українських рубежів до місця переправи говорить про те, що звичайний 155-мм снаряд не зміг би уразити колону російських військ. Тому він висуває кілька варіантів, чим атакували ЗСУ:

керовані снаряди Excalibur;

керовані ракети GMLRS для HIMARS;

керовані далекобійні снаряди Vulcano;

удар снарядом із Bayraktar TB2.

Керовані снаряди Excalibur не змогли б уразити ціль через дистанцію до понтонної переправи. Удар HIMARS також Тейнер не розглядає, оскільки для 227-мм ракет пошкодження занадто малі. Навіть три ракети M31A1 завдали б більше руйнувань. Переправа б затонула, а на ній не залишилося би тих, хто вижив.

Тому залишається лише два варіанти — удар із безпілотника або новими далекобійними снарядами Vulcano. Якщо це був удар із "Байрактару", то це означає, що російське ППО знешкоджено й ЗСУ можуть літати на БПЛА практично над усією територією Херсонщини. Херсон став "гігантським майданчиком для ТБ2".

Однак є один важливий момент — на 55 секунді відео снаряд потрапляє у воду за метр від переправи. Безпілотник Bayraktar TB2, як стверджує Томас Тейнер, ніколи не промахується. Тому з великою ймовірністю на відео зафіксовано перше застосування німецьких високоточних снарядів Vulcano GLR.

Що відомо про снаряд Vulcano?

19 серпня польське видання Defence 24 заявило про плани ЗСУ закупити 255 високоточних боєприпасів Vulcano. Вони призначені для ведення стрільби зі 155-мм САУ зі стволом 52 калібру. Їх дальність становить 70-80 км із точністю до 1 метра. Розкривають їх потенціал, наприклад, німецькі САУ PzH 2000. Придбання проспонсувала Німеччина та Євросоюз.

[ + – ] Снаряд Vulcano

Нагадаємо, 21 серпня Німеччина дозволила продати Україні 255 високоточних снарядів. Німецька армія не має таких боєприпасів, тому їх поставить безпосередньо виробник.