Із дальністю 80 км. ЗСУ закуповують керовані боєприпаси Vulcano: що про них відомо (фото)

Артилерійські снаряди здатні вражати навіть цілі, що рухаються, за рахунок напівактивної системи лазерного наведення. Для порівняння: дальність ракет GMLRS для HIMARS становить 84 км.

Збройні Сили України замовили 255 підкаліберних керованих боєприпасів Vulcano, призначених для ведення вогню зі 155-мм САУ. Про це повідомляє польське спеціалізоване видання Defence24.

Федеральний уряд Німеччини спільно з Євросоюзом профінансують придбання 255 боєприпасів Vulcano. Ними можна буде вести високоточну стрільбу на дистанцію 70-80 км із німецьких САУ PzH 2000. Для порівняння: дальність ракет GMLRS для HIMARS становить 84+ км.

Що відомо про далекобійні снаряди Vulcano?

Існує два варіанти боєприпасів Vulcano — простіша версія BER і просунута GLR. Вони відрізняються між собою дальністю стрільби й точністю. У просунутішій версії є напівактивна лазерна система наведення та програмований підривник. Система наведення має дозволити знищувати навіть рухомі цілі.

[ + – ] Снаряд Vulcano існує у двох варіантах

Гаубиця з довжиною ствола в 52 калібри здатна стріляти таким боєприпасом на дальність у 70-80 км. Їх протестували на німецьких PzH 2000 і французьких Caesar. Однак завдяки калібру боєприпас підійде під будь-яку зброю 155 мм калібру. Якщо довжина ствола буде меншою, то й дальність стрільби також знизиться до 55 км, наприклад, на гаубиці М777.

Простіша версія має дальність стрільби в 50 км при стрільбі з гармати зі стволом 52 калібру та 36 при довжині ствола 39 калібрів. Вона не має системи наведення.

Достеменно невідомо, яку саме версію отримає ЗСУ, але автори видання стверджують, що багато вказує на те, що це буде просунутіша версія.

Нагадаємо, Пентагон анонсував новий пакет допомоги для ЗСУ на 775 млн доларів. До нього увійдуть ракети, боєприпаси, БПЛА та низка іншого озброєння.

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