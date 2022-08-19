С дальностью 80 км. ВСУ закупают управляемые боеприпасы Vulcano: что о них известно (фото)

Артиллерийские снаряды способны поражать даже движущиеся цели за счет полуактивной системы лазерного наведения. Для сравнения дальность ракет GMLRS для HIMARS составляет 84+ км.

Вооруженные силы Украины заказали 255 подкалиберных управляемых боеприпасов Vulcano, которые предназначены для ведения огня из 155-мм САУ. Об этом сообщает польское специализированное издание Defence24.

Федеральное правительство Германии совместно с Евросоюзом профинансируют приобретение 255 боеприпасов Vulcano. Ими можно будет вести высокоточную стрельбу на дистанцию 70-80 км из немецких САУ PzH 2000. Для сравнения дальность ракет GMLRS для HIMARS составляет 84+ км.

Что известно о дальнобойных снарядах Vulcano?

Существует два варианта боеприпасов Vulcano — более простая версия BER и продвинутая GLR. Они отличаются между собой дальностью стрельбы и точностью. В более продвинутой версии есть полуактивная лазерная система наведения и программируемый подрыватель. Система наведения должна позволить уничтожать даже движимые цели.

[ + – ] Снаряд Vulcano существует в двух вариантах

Гаубица с длиной ствола в 52 калибра способна вести стрельбу таким боеприпасом на дальность в 70-80 км. Их протестировали на немецких PzH 2000 и французских Caesar. Однако благодаря калибру боеприпас подойдет под любое орудие 155-мм калибра. Если длина ствола будет меньшей, то и дальность стрельбы также снизится до 55 км, например на гаубице М777.

Более простая версия имеет дальность стрельбы в 50 км при стрельбе из орудия со стволом в 52 калибра и 36 при длине ствола в 39 калибров. Она не имеет системы наведения.

Достоверно неизвестно, какую именно версию получит ВСУ, но авторы издания утверждают, что многое указывает на то, что это будет более продвинутая версия.

Напомним, Пентагон анонсировал новый пакет помощи для ВСУ на 775 млн долларов. В него войдут ракеты, боеприпасы, БПЛА и ряд другого вооружения.

По данным СМИ, Австралия передаст Украине 300 барражирующих боеприпасов DefendTex D40.