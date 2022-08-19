Летающая мина: Австралия передаст Украине 300 барражирующих боеприпасов DefendTex D40, - СМИ

Австралийские журналисты сообщили, что в Польше уже тестируют 300 новых барражирующих боеприпасов, которые потом отправятся на фронт в Украину.

Австралия собирается передать ВСУ 300 барражирующих боеприпасов DefendTex D40, которые могут уничтожать не только личный состав противника, но даже танки. Видео с испытанием появилось на австралийском канале 7news.

Сообщается, что барражирующие боеприпасы можно запускать при помощи 40-мм гранатомета или вручную. Предусмотрена дальность полета на расстояние в 20 километров. Взлетный вес боекомплекта примерно 300 грамм.

[ + – ] Испытания дронов DefendTex в Польше

Что такое DefendTex?

Отметим, что DefendTex — это австралийская оружейная компания, которая обслуживает военных и правоохранительные органы по всему миру. Компания занимается изготовлением беспилотных летательных аппаратов, бронежилетов, средств химической защиты, а также товаров из области энергетики.

Отметим, что в командовании Десантно-штурмовых войск рассказали о визите австралийского сенатора парламента Девида Вана. Политик посетил расположение одного из подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ в районах выполнения задач, пообщался с командованием и проверил работу австралийских бронемашин "Bushmaster", поступивших в подразделения ДШВ ВС Украины в рамках международной технической помощи.

[ + – ] Визит Девида Вана в Украину

Ранее Фокус писал, что США передадут 8 боевых вертолетов Чехии вместо переданных Украине Ми-24. Чешская армия получит американские вертолеты по программе Excess Defense Articles, позволяющей поставлять оружие союзникам из излишек американской армии.

Также напомним, что Германия с июня блокирует поставки тяжелого вооружения Украине. Так, несколько раз в месяц в Министерстве обороны страны проходили встречи высокопоставленных чиновников, на которых украинская сторона просила увеличить поставки ранее предоставленного оружия, но просьбы оставались неуслышанными