Летюча міна: Австралія передасть Україні 300 баражувальних боєприпасів DefendTex D40, — ЗМІ

Австралійські журналісти повідомили, що в Польщі вже тестують 300 нових баражувальних боєприпасів, які потім вирушать на фронт в Україну.

Австралія збирається передати ЗСУ 300 баражувальних боєприпасів DefendTex D40, які можуть знищувати не тільки особовий склад противника, але навіть танки. Відео з випробуванням з'явилося на австралійському каналі 7news.

Повідомляється, що баражувальні боєприпаси можна запускати за допомогою 40-мм гранатомета або вручну. Передбачувана дальність польоту — 20 кілометрів. Злітна вага боєкомплекту — приблизно 300 грамів.

[ + – ] Випробування дронів DefendTex у Польщі

Що таке DefendTex?

Зазначимо, що DefendTex — це австралійська збройова компанія, яка обслуговує військові та правоохоронні органи по всьому світу. Компанія займається виготовленням безпілотних літальних апаратів, бронежилетів, засобів хімічного захисту, а також товарів у галузі енергетики.

Зазначимо, що в командуванні Десантно-штурмових військ розповіли про візит австралійського сенатора парламенту Девіда Вана. Політик відвідав розташування одного з підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ в районах виконання завдань, поспілкувався з командуванням і перевірив роботу австралійських бронемашин Bushmaster, які надійшли до підрозділів ДШВ ЗС України в межах міжнародної технічної допомоги.

[ + – ] Візит Девіда Вана в Україну

Раніше Фокус писав, що США передадуть 8 бойових гелікоптерів Чехії замість переданих Україні Мі-24. Чеська армія отримає американські гелікоптери за програмою Excess Defense Articles, що дозволяє постачати зброю союзникам із надлишків американської армії.

Також нагадаємо, що Німеччина з червня блокує постачання важкого озброєння Україні. Так, кілька разів на місяць у Міністерстві оборони країни відбувалися зустрічі високопосадовців, на яких українська сторона просила збільшити постачання раніше наданої зброї, але прохання залишалися непочутими.