Німеччина з червня блокує постачання важкого озброєння Україні, — Welt

Журналісти пишуть, що Німеччина відмовляється постачати Києву зброю через свої обов'язки перед НАТО. У Берліні ігнорують запити, хоч приватні компанії готові запустити виробництво.

З червня уряд Німеччини ігнорує прохання України про додаткові поставки важкого озброєння. Так, кілька разів на місяць у Міністерстві оборони країни проходили зустрічі високопосадовців, на яких українська сторона просила збільшити постачання раніше наданої зброї, але прохання залишалися непочутими, про що пише німецьке видання Die Welt.

Повідомляється, що на зустрічах також була присутня сама міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт. Примітно, що Міноборони доводило відмови тим, що Німеччина сама потребує цих видів зброї, оскільки має виконувати свої зобов'язання перед НАТО. Проте міністр оборони Великобританії у коментарі журналістам Die Welt заявив, що допомога Києву ніяк не вплинула б на зобов'язання Берліна перед Альянсом у Східній Європі.

Які види озброєнь Україна просить у Німеччини?

У матеріалі сказано, що насамперед йдеться про Panzerhaubitze 2000. ЗСУ вже отримали десять екземплярів цієї зброї. Окрім того, Київ просив системи залпового вогню Mars II. Їх Німеччина поставила Україні в кількості трьох одиниць.

Журналісти повідомляють, що також українська сторона просила налагодити постачання основних бойових танків та бронетранспортерів. Ще у квітні Київ отримав пропозицію від німецької збройової групи Rheinmetall про постачання 100 бойових машин піхоти Marder та 88 основних бойових танків Leopard 1. Контракт також передбачав навчання та постачання боєприпасів. Загалом Україна мала заплатити 268 мільйонів євро, а техніку отримати у найкоротший термін. Заявку в уряд Німеччини подано, але канцлер Олаф Шольц ще не відреагував.

Німеччина не хоче постачати зброю в Україну поодинці

Видання пише, що наприкінці квітня Олаф Шольц заявив, що Німеччина вже порушила свою традицію, розпочавши постачання зброї до зони бойових дій. Він також сказав, що збирається робити це і в майбутньому, але тільки в тому випадку, якщо вважатиме за необхідне. Він виправдовував відмову від постачання важкого озброєння тим, що Німеччина не повинна діяти поодинці.

Але, як пише видання, із квітня Сполучені Штати вже поставили в Україну системи реактивного залпового вогню та гаубиці. Інші західні партнери чинили тиск на Німеччину, через що Берлін оголосив, що передасть Україні зенітні установки Gepard у кількості 30 екземплярів та самохідні гаубиці.

Повідомляється, що наприкінці червня депутат Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман написала Шольцу листа, в якому попросила провести національну конференцію щодо України для мобілізації додаткової допомоги. Проте офіс Шольца негайно відмовив.

"Зараз ми не відповідатимемо на листа", — процитували відповідь прессекретаря Шольца у виданні.

Раніше Фокус писав, що в Німеччині побоюються посилення російської пропаганди та шпигунства. У виданні пишуть, що РФ займатиметься цілеспрямованим поширенням хибної інформації в середовищі радикалів про нестачу газу та підвищення цін.

Ще нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що, якби ЄС постачав Україні зброю як Німеччина, війна закінчилася б повною перемогою РФ. Він звинуватив Європейський Союз у імперіалістичній поведінці щодо невеликих країн-учасниць ЄС.