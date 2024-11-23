Один шанс з 11 мільйонів: у Німеччині корова народила одразу чотирьох телят (фото)

Імовірність такого випадку становить приблизно один на 11 мільйонів. Фермер Крістіан Шлютер поділився подробицями.

На фермі поблизу містечка Шенкірхен у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн сталася унікальна подія: корова на прізвисько Астрологиня народила одразу чотирьох телят. Про це пише BILD.

31-річний фермер Крістіан Шлютер поділився своєю радістю.

"Спочатку на світ з'явилися два хлопчики, а потім дві дівчинки. Ми назвали їх Едвард, Юджин, Елізабет і Ейлін", — сказав він.

Зазвичай корови народжують одне теля, рідше — двійню. Народження трійні відбувається з імовірністю 1 на 7000 випадків. Народження четверні — надзвичайно рідкісне явище, і часто супроводжується ускладненнями для матері або потомства. Однак у цьому випадку все пройшло добре: і мати, і телята почуваються добре. Імовірність такого випадку становить приблизно один на 11 мільйонів.

Зазвичай корови народжують одне теля. Фото: Bild

Подібні випадки вже фіксувалися раніше. У 2019 році в Німеччині корова на прізвисько Хайдрун народила трійню — Ханні, Ханну і Ханнеса. Тоді також зазначалося, що ймовірність народження трійні становить близько 0,05%. У 2020 році в Німеччині було зафіксовано ще один випадок народження четвірки. Корова на прізвисько Гітана народила трьох бичків і одну теличку. Імовірність такої події також оцінювали як один на 11 мільйонів.

Експерти зазначають, що такі рідкісні випадки можуть бути пов'язані з генетичними особливостями або певними умовами утримання тварин. Однак точні причини таких рідкісних багатоплідних пологів у корів поки що залишаються предметом досліджень.

Фермери та ветеринари продовжують спостерігати за станом Астрологині та її потомства, щоб забезпечити їм необхідний догляд і підтримку.

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