Один шанс из 11 миллионов: в Германии корова родила сразу четырех телят (фото)

Вероятность такого случая составляет примерно один на 11 миллионов. Фермер Кристиан Шлютер поделился подробностями.

На ферме близ городка Шенкирхен в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн произошло уникальное событие: корова по кличке Астрологиня родила сразу четырех телят. Об этом пишет BILD.

31-летний фермер Кристиан Шлютер поделился своей радостью.

"Сначала на свет появились два мальчика, а затем две девочки. Мы назвали их Эдвард, Юджин, Элизабет и Эйлин", — сказал он.

Обычно коровы рожают одного теленка, реже — двойню. Рождение тройни происходит с вероятностью 1 на 7000 случаев. Рождение четверни — чрезвычайно редкое явление, и часто сопровождается осложнениями для матери или потомства. Однако в этом случае все прошло благополучно: и мать, и телята чувствуют себя хорошо. Вероятность такого случая составляет примерно один на 11 миллионов.

Обычно коровы рожают одного теленка Фото: Bild

Подобные случаи уже фиксировались ранее. В 2019 году в Германии корова по кличке Хайдрун родила тройню — Ханни, Ханну и Ханнеса. Тогда также отмечалось, что вероятность рождения тройни составляет около 0,05%. В 2020 году в Германии был зафиксирован еще один случай рождения четверни. Корова по кличке Гитана родила трех бычков и одну телочку. Вероятность такого события также оценивалась как один на 11 миллионов.

Эксперты отмечают, что такие редкие случаи могут быть связаны с генетическими особенностями или определенными условиями содержания животных. Однако точные причины столь редких многоплодных родов у коров пока остаются предметом исследований.

Фермеры и ветеринары продолжают наблюдать за состоянием Астрологини и ее потомства, чтобы обеспечить им необходимый уход и поддержку.

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