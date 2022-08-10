Якби ЄС постачав Україні зброю, як Німеччина, війна закінчилася б повною перемогою РФ, — Моравецький

За словами польського прем'єра, Євросоюзом керує олігархат за ширмою демократії. А позиція Німеччини та Франції щодо важливих питань вагоміша за решту.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Європейський Союз в імперіалістичній поведінці щодо невеликих країн-учасниць ЄС. За його словами, найвпливовіші країни ЄС ховаються за ширмою демократії та керують Євросоюзом як представники якогось олігархату, повідомляє Die Welt.

"Практика показала, що позиції Німеччини та Франції мають більше вагомого значення, ніж позиції всіх інших... Тобто формально а нас демократія, де-факто — олігархія, в якій влада належить найсильнішому", — заявив польський прем'єр.

У ще одній його статті Моравецький заявив, що якби позиція інших країн ЄС була такою самою, як у Німеччини, РФ вже захопила б усю Україну та за допомогою газового шантажу погрожувала б всьому континенту.

"Якби вся Європа була за Німеччиною, залежність континенту від газу РФ, який Путін використовує як інструмент шантажу, була б не незворотною", — заявив польський прем'єр.

На його думку, якби вся Європа постачала Україні зброю в таких же обсягах і такими ж темпами, як Німеччина, війна давно закінчилася б — повною перемогою Росії.

В останні тижні відносини Польщі та ЄС загострилися через те, що керівництво Євросоюзу обмежило виплати Варшаві щодо відновлення від наслідків пандемії COVID-19.

Польща мала отримати понад 35 млрд євро, проте ЄС усе ще не перерахував платіж, оскільки вважає нові судові реформи Польщі недемократичними.

Нагадаємо, що польський суд визнав суперечливими низку законів Євросоюзу. На думку політиків ЄС, Польща на шляху до "правового полекзиту", і це ставить під загрозу майбутнє членство країни в ЄС.

Раніше Фокус повідомляв, що Німеччина протягом минулого тижня передала ЗСУ ще 4 зенітки Gepard і 10 бронемашин HMMWV. ЗСУ також отримають антидрони та системи дистанційного розмінування.