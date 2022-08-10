Если бы ЕС поставлял Украине оружие как Германия, война бы закончилась полной победой РФ, — Моравецкий

По словам польского премьера, Евросоюзом руководит олигархат за ширмой демократии. А позиция Германии и Франции по важным вопросам весомее всех остальных.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Европейский союз в империалистическом поведении по отношению к небольшим странам-участницам ЕС. По его словам, наиболее влиятельные страны ЕС прячутся за ширмой демократии и управляют Евросоюзом как представители некоего олигархата, сообщает Die Welt.

"Практика показала, что позиции Германии и Франции имеют большее весомое значение, чем позиции всех остальных… То есть формально у нас демократия, де-факто — олигархия, в которой власть принадлежит сильнейшему", — заявил польский премьер.

В еще одной его статье, Моравецкий заявил, что если бы позиция других стран ЕС была такой же, как у Германии, РФ уже бы захватила всю Украину и с помощью газового шантажа угрожала бы всему континенту.

"Если бы вся Европа последовала за Германией, зависимость континента от газа РФ, который Путин использует как инструмент шантажа, была бы едва ли не необратимой", — заявил польский премьер.

По его мнению, если бы вся Европа поставляла Украине оружие в таких же объемах и такими же темпами, как Германия, война давно бы закончилась — полной победой России.

В последние недели отношения Польши и ЕС обострилась из-за того, что руководство Евросоюза ограничило выплаты Варшаве по восстановлению от последствий пандемии COVID-19.

Польша должна была получить свыше 35 млрд евро, однако ЕС все еще не перечислил платеж, так как считает новые судебные реформы Польши недемократическими.

Напомним, что польский суд признал противоречивыми ряд законов Евросоюза. По мнению политиков ЕС, Польша на пути к "правовому полекзиту", и это ставит под угрозу будущее членство страны в ЕС.

Ранее Фокус сообщал, что Германия в течение минувшей недели передала ВСУ еще 4 зенитки Gepard и 10 бронемашин HMMWV. ВСУ также получат антидроны и системы дистанционного разминирования.