Бояться боїв у Євпаторії: половина родин офіцерів Росгвардії покинула Крим, — "Атеш" (фото)

За даними руху, в Євпаторії продовжують чекати на можливе висадження українського десанту. Зміцнюють оборонні споруди в місті та на околицях.

Приблизно половина сімей російських офіцерів Росгвардії виїхали з півострова через можливе висадження українського десанту і бойові зіткнення в Євпаторії. Про це йдеться в публікації руху "Атеш".

"Крім того, стало відомо, що приблизно половина родин офіцерів Росгвардії залишили півострів, побоюючись можливих бойових дій у Євпаторії", — ідеться в публікації.

Росгвардія продовжує чекати на можливе висадження українського десанту в Євпаторії. З цієї причини зміцнюються оборонні споруди в місті та на околицях.

"Агент "АТЕШ" з Євпаторійської Росгвардії повідомив, що окупанти очікують на висадку українських ДРГ у цьому районі. У зв'язку з цим вони активно посилюють оборонні споруди в усьому місті та його околицях", — ідеться в публікації.

Можливе висадження десанту в Євпаторії

Споруди в Євпаторії

Споруди в Євпаторії

Споруди в Євпаторії

Повідомлення про те, що російські війська ведуть активну оборону вздовж узбережжя Євпаторії в очікуванні удару ЗСУ, з'являлися також 15 листопада. За даними "Атеш", до робіт на оборонних спорудах окупаційне угруповання залучає строковиків. З цієї причини професійних військових на території півострова стає менше.

Нагадаємо, що в Україні створили унікальний дрон-амфібію "Воз". На БпЛА збираються встановити засоби РЕБ і вогневі системи. До того ж бійцям допоможуть на позиціях біля водойм, де були зруйновані переправи.

Також повідомлялося, що вночі 25 листопада ракети ATACMS "приземлилися" на аеродромі "Курськ-Східний" і Халіно.