Боятся боев в Евпатории: половина семей офицеров Росгвардии покинула Крым, — "Атеш" (фото)

По данным движения, в Евпатории продолжают ждать возможную высадку украинского десанта. Укрепляют оборонительные сооружения в городе и окрестностях.

Примерно половина семей российских офицеров Росгвардии уехли с полуострова, из-за возможной высадки украинского десанта и боестолкновений в Евпатории. Об этом говорится в публикации движения "Атеш".

"Кроме того, стало известно, что около половины семей офицеров Росгвардии покинули полуостров, опасаясь возможных боевых действий в Евпатории", — говорится в публикации.

Росгвардия РФ продолжает ждать возможную высадку украинского десанта в Евпатории. По этой причине укрепляются оборонительные сооружения в городе и окрестностях.

"Агент "АТЕШ" из Евпаторийской Росгвардии сообщил, что оккупанты ожидают высадку украинских ДРГ в этом районе. В связи с этим они активно усиливают оборонительные сооружения по всему городу и его окрестностям", — говорится в публикации.

Возможная высадка десант в Евпатории

Сооружения в Евпатории

Сооружения в Евпатории

Сооружения в Евпатории

Сообщения о том, что российские войска ведут активную оборону вдоль побережья Евпатории в ожидании удара ВСУ, появлялись также 15 ноября. По данным "Атеш", к работам на оборонительных сооружениях оккупационная группировка привлекают срочников. По этой причине профессиональных военных на территории полуострова становится меньше.

Напомним, что в Украине создали уникальный дрон-амфибию "Воз". На БПЛА собираются установить средства РЭБ и огневые системы. Ко всему прочему, бойцам помогут на позициях у водоемов, где были разрушены переправы.

Также сообщалось, что ночью 25 ноября ракеты ATACMS "приземлились" на аэродром "Курск-Восточный" и Халино.