Вибори президента України за 6-9 місяців: нардеп Стефанчук відреагував на публікацію ЗМІ

Польські ЗМІ з посиланням на народного депутата Миколу Стефанчука повідомили, що в Україні вже за пів року відбудуться вибори глави держави. Однак сам парламентар ці заяви назвав "абсолютною і відвертою неправдою".

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Вибори в президента в Україні відбудуться вже у наступному році. Такий прогноз нібито озвучив народний депутат від "Слуги народу" і член комітету Верховної Ради з питань правової політики Микола Стефанчук в коментарі польському журналісту Марціну Вирвалу з видання Wiadomości w Onet, який був опублікований у п'ятницю, 25 жовтня.

"Президентські вибори в Україні відбудуться через шість-дев'ять місяців", — сказав народний обранець за обідом в одному із ресторанів Хмельницького.

Автор матеріалу зазначив, що Микола Стефанчук, народний депутат від партії Володимира Зеленського "Слуга народу" і "брат впливового голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, справив враження впевненого у своїх словах".

На уточнення журналіста, що, згідно з Конституцією України, для того, щоб відбулися вибори, спочатку має закінчитися війна, парламентар відповів, що так і буде.

"Росія повертає всі території, які вона захопила з 2014 року, зокрема весь Донбас і Крим, і виплачує репарації", — додав Стефанчук.

На запитання, чи не вбачається таки сценарій трохи нереалістичним, депутат запевнив, що "зовсім ні".

Марцін Вирвал пише, що ці слова його настільки здивували, що після зустрічі зі Стефанчуком він надіслав йому повідомлення із запитанням, чи можна його цитувати. Відповідь надійшла одразу: "Звичайно".

Реакція Миколи Стефанчука

Публікацію польського видання прокоментував у Facebook Микола Стефанчук. Він спростував ці заяви та зазначив, що ніколи не вечеряв у жодному ресторані з Марціном Вирвалом.

"У ЗМІ проти мене розпочалась брехлива інформаційна атака, в основу якої лягла стаття польського журналіста Марціна Вирвала у виданні Wiadomości w Onet, що розповсюджує неправдиві відомості і стверджує, начебто я на якихось "ресторанних вечерях" висловлювався щодо строків проведення виборів за 6-9 місяців. Це є абсолютною і відвертою неправдою", — написав Стефанчук.

Він наголосив, що допоки в Україні триває воєнний стан, жодних маніпуляцій і спекуляцій на тему виборів бути не може.

"Будь-які розмови про початок виборчого процесу і про вибори можуть розпочатись виключно лише після перемоги України", — додав депутат.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, 27 жовтня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню італійському виданню Corriere della Sera заявив, що вибори президента відбудуться після закінчення війни.

30 вересня народна депутатка Оксана Савчук повідомила, що ЦВК видала постанову, яка свідчить про можливу підготовку до виборів.