Не виключена "підпільна робота": в Україні готуються до наступних виборів, — нардепка (відео)

Депутатка Оксана Савчук припустила, що гроші на вибори дадуть західні партнери. ЦВК вже розпочала перевірку дільниць, адже частина з них була зруйнована внаслідок бойових дій.

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Центральна виборча комісія видала постанову, яка свідчить про можливу підготовку до виборів. Про це 30 вересня в ефірі "Ранок.LIVE" повідомила нардепка Оксана Савчук.

Оксана Савчук про проведення виборів в Україні — з 1:28:36

Вона згадала останні обстріли Сум, Запоріжжя та інших міст, наголосивши, що не всі українці можуть говорити про вибори нині. Те ж стосується і військовослужбовців, які перебувають на фронті.

"Чи має можливість наша країна оперативно підготуватися після завершення воєнного стану до виборів? Так, має", — зауважила депутатка.

З її слів, як тільки завершиться воєнний стан і парламент проголосує за зміни, вибори все ж відбудуться. 20 вересня ЦВК вже видала постанову про впорядкування виборчих дільниць. Не виключено, що це сигнал про проведення "підпільної роботи" з підготовки до майбутніх виборів.

"Виборчі дільниці станом на сьогодні сформовані за останніми виборами, які відбулися у 2020 році — місцеві. І тепер потрібно взагалі дивитися по наявній території, які виборчі дільниці є. Зрештою, деякі точки, де колись відбувалося голосування, зруйновані війною", — пояснила Савчук.

Вона уточнила, що ЦВК має зробити аналіз чинного стану речей і вже розпочала роботу над цим.

"Особисто моя думка — вибори в Україні відбудуться згідно з законом одразу після завершення воєнного стану", — поділилась нардепка.

З її слів, питання у тому, як саме ці вибори будуть відбуватися — одночасно президентські та парламентські або спочатку президентські, чи залишать мажоритарну систему. Це залежить від того, як Україна вийде з війни та яка буде політична ситуація.

Савчук припустила, що кошти на вибори дадуть європейські партнери.

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