Не исключена "подпольная работа": в Украине готовятся к следующим выборам, — нардеп (видео)

Депутат Оксана Савчук предположила, что деньги на выборы дадут западные партнеры. ЦИК уже начала проверку участков, ведь часть из них была разрушена в результате боевых действий.

Related video

Центральная избирательная комиссия издала постановление, которое свидетельствует о возможной подготовке к выборам. Об этом 30 сентября в эфире "Ранок.LIVE" сообщила нардеп Оксана Савчук.

Оксана Савчук о проведении выборов в Украине — с 1:28:36

Она вспомнила последние обстрелы Сум, Запорожья и других городов, подчеркнув, что не все украинцы могут говорить о выборах сейчас. То же касается и военнослужащих, находящихся на фронте.

"Имеет ли возможность наша страна оперативно подготовиться после завершения военного положения к выборам? Да, имеет", — отметила депутат.

По ее словам, как только завершится военное положение и парламент проголосует за изменения, выборы все же состоятся. 20 сентября ЦИК уже издала постановление об упорядочении избирательных участков. Не исключено, что это сигнал о проведении "подпольной работы" по подготовке к предстоящим выборам.

"Избирательные участки по состоянию на сегодня сформированы по последним выборам, которые состоялись в 2020 году — местные. И теперь нужно вообще смотреть по имеющейся территории, какие избирательные участки есть. В конце концов, некоторые точки, где когда-то происходило голосование, разрушены войной", — пояснила Савчук.

Она уточнила, что ЦИК должна сделать анализ действующего положения вещей и уже начала работу над этим.

"Лично мое мнение — выборы в Украине состоятся согласно закону сразу после завершения военного положения", — поделилась нардеп.

По ее словам, вопрос в том, как именно эти выборы будут происходить — одновременно президентские и парламентские или сначала президентские, или оставят мажоритарную систему. Это зависит от того, как Украина выйдет из войны и какая будет политическая ситуация.

Савчук предположила, что средства на выборы дадут европейские партнеры.

Напомним, член комитета ВР по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова рассказала, когда в парламенте рассмотрят законопроект об урегулировании мобилизации украинцев до 25 лет.

Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно предупредила, что украинцам, которые не пользуются отоплением, придется платить за обслуживание труб.