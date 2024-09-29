Может быть и 1,5 тысячи гривен: украинцев предупредили о существенном увеличении сумм в платежках (видео)

Энергетические компании, которые отапливают дома, выставляют счета за тепло в местах общего пользования. Даже когда потребители вообще не используют централизованное отопление, подчеркнула Кристина Ненно, они обязаны оплачивать эту услугу.

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Даже если украинцы не используют отопление в батареях, они все равно должны заплатить за обслуживание труб. Об этом КИЇВ24 рассказала эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно.

По ее словам, в случае, когда потребители не используют централизованное отопление, они передают показатели счетчика по нулям.

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"Однако тогда, к сожалению, согласно действующему законодательству, должны заплатить за обслуживание труб", — предупредила она.

Кристина Ненно объяснила, что энергетические компании могут выставлять счета за места общего пользования, если там проведено отопление. Это может быть подъезд, крыша, подвал и тому подобное.

В зависимости от типа дома, плата может составлять как 10 гривен, так и 1500 тысячи, подчеркнула она.

Отметим, "Судебно-юридическая газета" писала, что Верховный Суд пришел к выводу, что отключение от сетей централизованного отопления не является основанием для освобождения жильцов от оплаты за централизованное отопление мест общего пользования дома. Совладельцы квартир должны участвовать в расходах на содержание дома пропорционально занимаемой площади жилья.

Управленческая компания "Новое качество" из Черкасс информировала, что если не отапливать подъезд изнутри, то это приведет к промерзанию смежных квартир. В зависимости от проекта дома, это могут быть как спальные комнаты, так и кухни. Также от перепада температур на стенах появится плесень. То есть, желание не отапливать подъезд навредит самим же жителям, пояснили в ЖЭКе.

Напомним, в Украине большинство людей, которые получают жилищные субсидии в неотапливаемый период, получат их автоматически. Однако начиная с октября, расчет субсидии изменится.

Также мы писали, что в Украине стартовал экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг. Пользователи получат доступ к электронному кабинету, где смогут, среди прочего, ознакомиться с тарифами и подписать договор с поставщиками услуг.