В Украине подскочила стоимость коммунальных услуг: сколько придется платить

Наиболее ощутимо подорожали платежки за электроэнергию – тариф подскочил на 63,6%.

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В Украине выросли тарифы на отдельные коммунальные услуги, что увеличило финансовую нагрузку на граждан. Оплата жилищно-коммунальных услуг стала забирать еще больше средств из семейных бюджетов. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно данным Госстата, с августа 2023 по август 2024 года тарифы на коммунальные услуги в Украине увеличились в среднем на 18,5%.

Наибольший рост зафиксирован по счетам за электроэнергию — тариф увеличился на 63,6%. С 1 июня 2024 года один киловатт электроэнергии стоит 4,32 гривны. Также поднялись цены на водоснабжение, но это коснулось лишь небольших населенных пунктов, в то время как в крупных городах тарифы остались на прежнем уровне.

Кроме электроэнергии подорожали другие услуги:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 9%;

вывоз бытовых отходов – на 5,4%;

содержание и ремонт жилья – на 3,8%.

В то же время, часть коммунальных услуг не подорожала. Это касается газоснабжения, отопления и горячей воды. Тарифы на услуги защищены мораторием. Следует отметить, что в прогнозах Национального банка речь идет о возможной отмене моратория уже в 2025 году и постепенном повышении тарифов на коммунальные услуги до рыночного уровня.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.