В Україні підскочила вартість комунальних послуг: скільки доведеться платити

Найвідчутніше подорожчали платіжки за електроенергію — тариф підскочив на 63,6%.

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В Україні зросли тарифи на окремі комунальні послуги, що збільшило фінансове навантаження на громадян. Оплата житлово-комунальних послуг стала забирати ще більше коштів із сімейних бюджетів. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з даними Держстату, із серпня 2023 по серпень 2024 року тарифи на комунальні послуги в Україні збільшилися в середньому на 18,5%.

Найбільше зростання зафіксовано за рахунками за електроенергію — тариф збільшився на 63,6%. З 1 червня 2024 року один кіловат електроенергії коштує 4,32 гривні. Також піднялися ціни на водопостачання, але це торкнулося лише невеликих населених пунктів, тоді як у великих містах тарифи залишилися на колишньому рівні.

Крім електроенергії подорожчали інші послуги:

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 9%;

вивезення побутових відходів — на 5,4%;

утримання та ремонт житла — на 3,8%.

Водночас, частина комунальних послуг не подорожчала. Це стосується газопостачання, опалення та гарячої води. Тарифи на послуги захищені мораторієм. Слід зазначити, що в прогнозах Національного банку йдеться про можливе скасування мораторію вже у 2025 році та поступове підвищення тарифів на комунальні послуги до ринкового рівня.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.