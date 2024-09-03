В Украине изменится подход к коммуналке: как теперь нужно платить за ЖКУ
Украинцы будут использовать электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, ценах и тарифах, результатах рассмотрения своих обращений.
В Украине стартовал экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Пользователи получат доступ к электронному кабинету, где смогут, среди прочего, ознакомиться с тарифами и подписать договор с поставщиками услуг. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он анонсировал, что система:
- автоматизирует процессы;
- обеспечит доступные и удобные сервисы;
- улучшит учет потребителей;
- позволит лучше контролировать качество услуг.
"Пользователи получат электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, ценах и тарифах, результатах рассмотрения своих обращений. А также смогут заключить или расторгнуть договор онлайн", – рассказал глава правительства.
При этом он подчеркнул, что платформа будет интегрирована с другими информационными системами, что обеспечит обмен данными.
Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.
Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.