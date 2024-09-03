В Украине изменится подход к коммуналке: как теперь нужно платить за ЖКУ

Украинцы будут использовать электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, ценах и тарифах, результатах рассмотрения своих обращений.

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В Украине стартовал экспериментальный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Пользователи получат доступ к электронному кабинету, где смогут, среди прочего, ознакомиться с тарифами и подписать договор с поставщиками услуг. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он анонсировал, что система:

автоматизирует процессы;

обеспечит доступные и удобные сервисы;

улучшит учет потребителей;

позволит лучше контролировать качество услуг.

"Пользователи получат электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, ценах и тарифах, результатах рассмотрения своих обращений. А также смогут заключить или расторгнуть договор онлайн", – рассказал глава правительства.

При этом он подчеркнул, что платформа будет интегрирована с другими информационными системами, что обеспечит обмен данными.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.