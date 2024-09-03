В Україні зміниться підхід до комуналки: як тепер потрібно платити за ЖКП

Українці використовуватимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень.

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В Україні стартував експериментальний проект Єдиної платформи житлово-комунальних послуг (ЖКП). Користувачі отримають доступ до електронного кабінету, де зможуть, серед іншого, ознайомитися з тарифами та підписати договір із постачальниками послуг. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він анонсував, що система:

автоматизує процеси;

забезпечить доступні та зручні сервіси;

покращить облік споживачів;

дасть змогу краще контролювати якість послуг.

"Користувачі отримають електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни та тарифи, результати розгляду своїх звернень. А також зможуть укласти або розірвати договір онлайн", — розповів глава уряду.

При цьому він підкреслив, що платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.