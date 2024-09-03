В Україні зміниться підхід до комуналки: як тепер потрібно платити за ЖКП
Українці використовуватимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень.
В Україні стартував експериментальний проект Єдиної платформи житлово-комунальних послуг (ЖКП). Користувачі отримають доступ до електронного кабінету, де зможуть, серед іншого, ознайомитися з тарифами та підписати договір із постачальниками послуг. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він анонсував, що система:
- автоматизує процеси;
- забезпечить доступні та зручні сервіси;
- покращить облік споживачів;
- дасть змогу краще контролювати якість послуг.
"Користувачі отримають електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни та тарифи, результати розгляду своїх звернень. А також зможуть укласти або розірвати договір онлайн", — розповів глава уряду.
При цьому він підкреслив, що платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.
Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.
Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.