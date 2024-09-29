Може бути й 1,5 тисячі гривень: українців попередили про суттєве збільшення сум у платіжках (відео)

Енергетичні компанії, які опалюють будинки, виставляють рахунки за тепло у місцях загального користування. Навіть коли споживачі взагалі не використовують централізоване опалення, наголосила Христина Ненно, вони зобов'язані сплачувати цю послугу.

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Навіть якщо українці не використовують опалення у батареях, вони все одно повинні сплатити за обслуговування труб. Про це КИЇВ24 розповіла експертка у сфері житлово-комунального господарства Христина Ненно.

За її словами, у разі, коли споживачі не використовують централізоване опалення, у такому випадку передають показники лічильника по нулях.

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"Однак тоді, на жаль, згідно з чинним законодавством, маєте сплатити за обслуговування труб", — попередила вона.

Христина Ненно пояснила, що енергетичні компанії можуть виставляти рахунки за місця загального користування, якщо там проведено опалення. Це може бути під’їзд, дах, підвал тощо.

Залежно від типу будинку, плата може становити як 10 гривень, так і 1500 тисячі, наголосила вона.

Зазначимо, "Судово-юридична газета" писала, що Верховний Суд дійшов висновку, що відключення від мереж централізованого опалення не є підставою для звільнення мешканців від оплати за централізоване опалення місць загального користування будинку. Співвласники квартир повинні брати участь у витратах на утримання будинку пропорційно займаній площі житла.

Управлінська компанія "Нова якість" з Черкас інформувала, що коли не опалювати під’їзд із середини, то це призведе до промерзання суміжних квартир. У залежності від проєкту будинку, це можуть бути як спальні кімнати, так і кухні. Також від перепаду температур на стінах з’явиться пліснява. Тобто, бажання не опалювати під’їзд нашкодить самим же мешканцям, пояснили у ЖЕКу.

Нагадаємо, в Україні більшість людей, які отримують житлові субсидії в неопалювальний період, отримають їх автоматично. Однак починаючи з жовтня, розрахунок субсидії зміниться.

Також ми писали, що в Україні стартував експериментальний проект Єдиної платформи житлово-комунальних послуг. Користувачі отримають доступ до електронного кабінету, де зможуть, серед іншого, ознайомитися з тарифами та підписати договір із постачальниками послуг.