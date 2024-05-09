"Ничтожные результаты": ЦИК признала недействительными выборы Путина на оккупированных территориях

Центральная избирательная комиссия обратилась в СБУ с просьбой привлечь к уголовной ответственности членов ЦИК РФ и других должностных лиц государства-агрессора, которые были причастны к организации избирательного процесса на оккупированных территориях Украины.

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Результаты выборов президента России на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым, а также в городе Севастополе являются "ничтожными". Поэтому избрание Владимира Путина президентом РФ является нелегитимным. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"Комиссия во время сегодняшнего заседания отметила ничтожность "результатов выборов" президента РФ, в частности противоправно организованных и проведенных на временно оккупированных территориях Украины, а следовательно, и на нелегитимности "избранного" на таких "выборах" лица", — говорится в сообщении.

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В ЦИК уточнили, что во время избирательного процесса применялись технологии психологического и физического принуждения граждан Украины к соответствующему "волеизъявлению", которые оккупанты практиковали ранее на фейковом референдуме о присоединении временно оккупированных территорий Украины к РФ и на псевдовыборах в оккупационные представительные органы власти государства-агрессора.

"Легитимными на территории суверенной независимой Украины можно считать только те выборы и их результаты, организация и проведение которых осуществлялись в соответствии с положениями Конституции и законов Украины и только образованными и уполномоченными на это законами Украины органами их администрирования", — отметили в Центризбиркоме.

Кроме того, главный выборный орган обратился в Службу безопасности Украины о привлечении к уголовной ответственности членов ЦИК РФ и других должностных лиц государства-агрессора, которые организовывали и проводили на временно оккупированных территориях Украины так называемые выборы президента РФ.

Напомним, 7 мая в Кремле состоялась церемония "инаугурации" Владимира Путина. Это уже пятый срок на посту главы государства для него.

Фокус также писал, что к бойкоту так называемой "инаугурации" Путина собирались присоединиться 29 стран ЕС. Однако 7 стран, среди которых Франция, Венгрия и Словакия решили отправить в Москву своих представителей.