"Нікчемні результати": ЦВК визнала недійсними вибори Путіна на окупованих територіях

Центральна виборча комісія звернулась до СБУ з проханням притягнути до кримінальної відповідальності членів ЦВК РФ та інших посадовців держави-агресора, які були причетні до організації виборчого процесу на окупованих територіях України.

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Результати виборів президента Росії на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим, а також у місті Севастополі є "нікчемними". Відтак обрання Володимира Путіна президентом РФ є нелегітимним. Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії.

"Комісія під час сьогоднішнього засідання наголосила на нікчемності "результатів виборів" президента РФ, зокрема протиправно організованих та проведених на тимчасово окупованих територіях України, а отже, і на нелегітимності "обраної" на таких "виборах" особи", — йдеться у повідомленні.

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В ЦВК уточнили, що під час виборчого процесу застосовувалися технології психологічного та фізичного примусу громадян України до відповідного "волевиявлення", які окупанти практикували раніше на фейковому референдумі про приєднання тимчасово окупованих територій України до РФ та на псевдовиборах до окупаційних представницьких органів влади держави-агресора.

"Легітимними на території суверенної незалежної України можна вважати тільки ті вибори та їх результати, організація і проведення яких здійснювались відповідно до положень Конституції та законів України і лише утвореними та уповноваженими на це законами України органами їх адміністрування", — наголосили у Центрвиборчкомі.

Крім того, головний виборний орган звернувся до Служби безпеки України щодо притягнення до кримінальної відповідальності членів ЦВК РФ та інших посадових осіб держави-агресора, які організовували та проводили на тимчасово окупованих територіях України так звані вибори президента РФ.

Нагадаємо, 7 травня у Кремлі відбулася церемонія "інавгурації" Володимира Путіна. Це вже п'ятий термін на посаді глави держави для нього.

Фокус також писав, що до бойкоту так званої "інавгурації" Путіна збиралися приєднатися 29 країн ЄС. Однак 7 країн, серед яких Франція, Угорщина та Словаччина вирішили відправити до Москви своїх представників.