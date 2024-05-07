"Вместе победим": Путин официально вступил в должность президента РФ

Во вторник днем, 7 мая, в московском Кремле прошла церемония "инаугурации" Владимира Путина, который таким образом начал уже свой пятый срок на посту главы государства. Полномочия российского президента длятся шесть лет.

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В марте российский Центризбирком официально объявил Владимира Путина "новым" президентом Российской Федерации и 7 мая состоялась его инаугурация. Само выступление главы Кремля, полное штампов, пропаганды и патетики, длилось более 7 минут, поэтому российский канал "Лентач" сделал "выжимку" из речи, выделив основное.

В своем обращении Путин поклонился "участникам СВО", которые, по его словам, сражаются за "наше Отечество", пообещав, что "интересы и безопасность народов России" будут для него превыше всего и в дальнейшем.

Он заявил, что сегодня россияне, являющиеся "великим и единым" народом, "держат ответ" перед своей тысячелетней историей. В то же время, по его словам, Россия была и будет открыта к укреплению отношений со всеми странами. Также Путин отметил, что Россия "уверенно смотрит вперед" и заверил, что постарается "оправдать доверие".

"Вместе победим", — закончил свою речь новый "старый" президент РФ.

После инаугурации Путин посмотрел парад президентского полка и посетил благодарственный молебен, который провел патриарх Кирилл.

"Служение России на вас возложил сам Бог", — сказал президенту глава РПЦ.

Напомним, Фокус писал, как мировые лидеры отреагировали на результаты выборов в РФ, где результат Путина является максимальным с 2000 года — за все пять раз, когда он баллотировался на президента России.

Также мы писали, что к бойкоту так называемой "инаугурации" Путина собирались присоединиться 29 стран ЕС. Однако 7 стран, среди которых Франция, Венгрия и Словакия, все таки решили отправить в Москву своих представителей.