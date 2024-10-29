Выборы президента Украины через 6-9 месяцев: нардеп Стефанчук отреагировал на публикацию СМИ

Польские СМИ со ссылкой на народного депутата Николая Стефанчука сообщили, что в Украине уже через полгода состоятся выборы главы государства. Однако сам парламентарий эти заявления назвал "абсолютной и откровенной неправдой".

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Выборы в президента в Украине состоятся уже в следующем году. Такой прогноз якобы озвучил народный депутат от "Слуги народа" и член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Николай Стефанчук в комментарии польскому журналисту Марцину Вырвалу из издания Wiadomości w Onet, который был опубликован в пятницу, 25 октября.

"Президентские выборы в Украине состоятся через шесть-девять месяцев", — сказал народный избранник за обедом в одном из ресторанов Хмельницкого.

Автор материала отметил, что Николай Стефанчук, народный депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и "брат влиятельного председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, произвел впечатление уверенного в своих словах".

На уточнение журналиста, что, согласно Конституции Украины, для того, чтобы состоялись выборы, сначала должна закончиться война, парламентарий ответил, что так и будет.

"Россия возвращает все территории, которые она захватила с 2014 года, включая весь Донбасс и Крым, и выплачивает репарации", — добавил Стефанчук.

На вопрос, не выглядит ли таки сценарий немного нереалистичным, депутат заверил, что "совсем нет".

Марцин Вырвал пишет, что эти слова его настолько удивили, что после встречи со Стефанчуком он отправил ему сообщение с вопросом, можно ли его цитировать. Ответ пришел сразу: "Конечно".

Реакция Николая Стефанчука

Публикацию польского издания прокомментировал в Facebook Николай Стефанчук. Он опроверг эти заявления и отметил, что никогда не ужинал ни в одном ресторане с Марцином Вырвалом.

"В СМИ против меня началась лживая информационная атака, в основу которой легла статья польского журналиста Марцина Вырвала в издании Wiadomości w Onet, распространяющая ложные сведения и утверждающая, будто я на каких-то "ресторанных ужинах" высказывался о сроках проведения выборов через 6-9 месяцев. Это является абсолютной и откровенной ложью", — написал Стефанчук.

Он подчеркнул, что пока в Украине продолжается военное положение, никаких манипуляций и спекуляций на тему выборов быть не может.

"Любые разговоры о начале избирательного процесса и о выборах могут начаться исключительно только после победы Украины", — добавил депутат.

Фото: Скриншот

Напомним, 27 октября руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что выборы президента состоятся после окончания войны.

30 сентября народный депутат Оксана Савчук сообщила, что ЦИК издала постановление, которое свидетельствует о возможной подготовке к выборам.