"Крим і Донбас не підлягають обговоренню": Єрмак назвав умову для переговорів з РФ

Керівник Офісу президента зазначив, що для початку переговорів необхідно повернутися до ситуації, яка була станом на 24 лютого 2022 року. Лише після цього Україна буде говорити про те, як відновити суверенітет до кордонів 1991 року.

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Україна не боїться перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США. Жоден американський лідер не має наміру сприяти перемозі автократії, такої як Росія. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню італійському виданню Corriere della Sera.

За його словами, розмова з Джо Байденом і Камалою Гарріс під час останнього візиту президента Володимира Зеленського була теплою, але і з Трампом переговори пройшла дуже добре.

"Я був присутній, не буду розповідати подробиць, це було за закритими дверима, але можу сказати, що ми повернулися зі Сполучених Штатів впевнені, що жоден із двох кандидатів не хоче дозволити Путіну виграти цю війну і що військова підтримка буде продовжена", — сказав Єрмак.

Переговори з РФ

Журналіст Лоренцо Кремонезі зазначив, що серед союзників поширюється думка про те, що якщо Україні буде надано надійний військовий захист, то стане можливим територіальний компроміс для підписання миру з Путіним. У відповідь Єрмак наголосив, що Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс, а лише про необхідність прийняти міжнародно визнані кордони.

"Для нас Крим та Донбас залишаються українськими, вони не підлягають обговоренню. Ми проти заморожування війни, натомість ми хочемо покласти її край. Нас запевняють, що країни Глобального Півдня також засуджують російське вторгнення та захоплення території силою. Однак для того, щоб розпочати переговори, необхідно повернутися до ситуації, яка була до того, як два роки тому о четвертій ранку пролунав перший постріл російської гармати. Потім ми поговоримо про те, як повернути суверенітет до кордонів 1991 року", — пояснив керівник ОПУ.

Він також заявив, що йому байдуже, що говорить Путін.

"Ми не можемо будувати мирну пропозицію під впливом тих, хто хотів цієї війни. Ми будемо готові провести міжнародну конференцію, коли відчуємо себе сильними, а також матимемо підтримку Глобального Півдня для переговорів з Росією", — зазначив Єрмак

За його словами, на початку листопада буде завершена робота над "Формулою миру" і тоді Зеленський "буде готовий вислухати інші ініціативи, такі як ініціативи Китаю, Бразилії, Південної Африки тощо, щоб інтегрувати їх у нашу".

На запитання, чи може компроміс полягати в тому, що Україна веде переговори з росіянами, не будучи членом НАТО, але з обіцянкою, що станете ним в майбутньому, Єрмак зазначив, що "у нашому плані написано, що перед початком переговорів ми просимо запрошення до членства в НАТО", а приєднатися Київ зможе після закінчення війни.

Вибори в Україні

Вибори президента в Україні відбудуться одразу після закінчення війни.

"Зеленський дуже чітко говорить: він хоче, щоб усі солдати мали можливість голосувати, так само як і біженці за кордоном. Але сьогодні ресурси мають йти на війну", — сказав Єрмак.

Нагадаємо, 24 жовтня Дональд Трамп заявив, що в разі його обрання президентом США він у ніч виборів подзвонить Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну і закличе лідерів держав до переговорів.

25 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив про готовність Москви до "розумних компромісів", а результат переговорів між РФ і Україною має враховувати "реалії, що складаються на полі бою" і має бути на користь Москви.