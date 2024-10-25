"Результат має бути на користь Росії": Путін заявив про готовність до переговорів з Україною

За словами російського президента, Кремль готовий шукати компромісні рішення, але при цьому не хоче йти на будь-які поступки. Лідер країни-агресора стверджує, що переговори вже могли відбутися, але Київ від них відмовляється.

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що результат переговорів між РФ і Україною має враховувати "реалії, що складаються на полі бою", і результати мають бути на користь Москви. Про це російський лідер заявив в інтерв'ю програмі "60 минут" на каналі "Россия 1", передає "Российская газета".

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Президент країни-агресора наголосив, що готовий до "розумних компромісів", але без поступок і розмінів. При цьому, за його словами, предметних переговорів з українською стороною немає, оскільки вона неодноразово відмовлялася від ініціатив.

"Будь-який результат має бути на користь Росії, я кажу прямо, без жодного сорому. І має виходити з тих реалій, які складаються на полі бою. І, без жодних сумнівів, жодних поступок ми тут робити не збираємося, жодних розмінів не буде. Ми готові шукати компроміси, ми готові йти на ці компроміси розумні", — заявив президент РФ.

Путін також зазначив, що Туреччина вже двічі пропонувала посередництво для мирних переговорів, але обидва рази Україна нібито відмовлялася, щойно Москва, за його словами, підтверджувала готовність до діалогу.

Також російський лідер повідомив, що під час нещодавньої зустрічі з президентом Туреччини Ердоганом обговорювали нові пропозиції щодо Чорноморського судноплавства та інших питань, але поки що російська сторона вивчає отримані матеріали й очікує готовності Києва до діалогу.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що Україна через Туреччину нібито передавала російській владі "пропозицію" щодо укладення певних мирних домовленостей. За словами президента РФ, Україна нібито відмовилася від своїх пропозицій уже наступного дня після того, як їх отримав Кремль.