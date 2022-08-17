У Німеччині побоюються посилення російської пропаганди та шпигунства, — Spiegel

В Управлінні захисту Конституції Німеччини очікують, що РФ зробить ставку на екстремістів і радикалів, щоб у країні почалися масові протести.

Наразі Управління захисту Конституції Німеччини не очікує на масові протести у зв'язку з війною України проти Росії, а також дефіцитом електроенергії в країні й інфляцією. Однак РФ поширюватиме фейки про сильний дефіцит енергії в ФРН, який може нібито погрожувати існуванню країни, про що пише видання Spiegel.

У виданні пишуть, що РФ займатиметься цілеспрямованим поширенням хибної інформації в середовищі радикалів про нестачу газу та підвищення цін. Можливе підживлення чуток і теорій змови. Передбачається, що РФ діятиме активніше щодо політичної розвідки.

Журналісти пишуть, що багато екстремістів у Німеччині, як праві, так і ліві, хочуть використати наратив про війну в Україні для досягнення своїх політичних цілей.

Незважаючи на це, як зазначили у виданні, поки що не можна передбачити, чи можуть розпочатися в Німеччині масштабні антидержавні протести.

Як розповів голова Управління захисту конституції Німеччини Томас Хальденванг, завданням відомства є відстеження того, чи не використовуються законні акції протесту ворогами демократії у своїх цілях.

Побоювання у відомства викликав інцидент у місті Хайденау під Дрезденом. Там партія Free Sachsen хотіла влаштувати на мітингу інсценований суд над федеральним міністром економіки Робертом Хабеком.

Регіональна партія "Freie Sachsen" (Вільна Саксонія) — заснована в 2021 році. Виступає проти обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Партія заявляє, що демократичні сили в Німеччині відчужені від потреб населення. Управління захисту конституції класифікує її як "праву екстремістську". Інфляцію у країні вважає результатом поганої політики уряду.

Раніше Фокус писав, що, як стверджують журналісти, у Німеччини не вистачить газу і на 3 місяці, якщо РФ припинить постачання. Наразі сховища заповнені на 77%, випереджаючи графік на 2 тижні.

Також нагадаємо, що Шольц підрахував, скільки коштуватиме відновлення України. Канцлер Німеччини висловив думку, що репарації на відновлення України від наслідків війни в кілька разів перевищать суму, яка була потрібна Європі, щоб відновитися після Другої світової.