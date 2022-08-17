Німеччині не вистачить газу і на 3 місяці, якщо РФ припинить постачання, — Bloomberg

Влада ФРН вже закликала громадян економити паливо, оскільки наповнити сховища восени цього року буде складно через скорочення імпорту з Росії.

У випадку, якщо РФ повністю припинить постачання газу до Німеччини, запасів європейської країни вистачить лише на 2-2,5 місяці — згідно з розрахунками Федерального мережевого агентства, це можливо за умови, якщо ФРН до листопада заповнить сховища на 95%. Про це пише агентство Bloomberg.

Керівник агентства Клаус Мюллер повідомив, що зараз сховища заповнені на 77%, випереджаючи графік на 2 тижні. Журналісти пояснили, що Німеччина поспішає заповнити сховища в умовах опалювального сезону, який наближається, і різкого скорочення поставок палива з Росії трубопроводом "Північний потік". У зв'язку з цим німецький уряд закликає споживачів знизити обсяги використання газу, а також запровадив цього тижня новий податок на використання палива.

Мюллер додав, що досягнення встановленої федеральною владою з метою наповнення сховищ на 85% до жовтня може виявитися складним завданням. Водночас мета в 95% до листопада і є важкодосяжною, тому що для заповнення сховищ потрібно більше часу.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що російська корпорація "Газпром" після невеликої перерви, яку вона пояснювала необхідністю проведення ремонту, відновила постачання газу трубопроводом "Північний потік". Водночас пропускну здатність на об'єкті знижено до 20% від початкової потужності.

Наприкінці липня німецька влада звернулася до домогосподарств та промисловості із закликом економити паливо.

Раніше країни Євросоюзу погодили екстрений план добровільного скорочення споживання газу на 15%.