Росія відновила постачання газу в Німеччину — ЗМІ

У компанії Nord Stream AG журналістів запевнили, що ремонтні роботи на газопроводі "Північний потік-1" закінчилися.

Постачання природного газу німецько-російським газопроводом "Північний потік-1" (ПП-1) відновилося після ремонтних робіт, повідомляє DPA з посиланням на представника компанії Nord Stream AG.

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Раніше президент Росії Володимир Путін дав зрозуміти, що Європа знову почне отримувати газ ключовим трубопроводом ПП-1, але він попередив, що газопровід працюватиме лише на 20% потужності. Тобто прокачування газу газопроводом скоротиться до 33 млн кубометрів на добу.

У Москві знайшли привід для обмежень постачань у санкційних обмеженнях. Російське керівництво заявило, що прокачувати газ в обсягах передбачених контрактом буде неможливо, якщо Захід не погодиться на заміну однієї з газових турбін Siemens, яку відремонтували в Канаді.

Канадський уряд уже заявив, що вирішив зробити виняток в антиросійських санкціях і повернути "Газпрому" відремонтовану турбіну. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголосив, що це було "дуже важким рішенням". Він пояснив, що санкції спрямовані на обмеження щодо Путіна та його оточення, але вони не повинні бути завдавати шкоди союзникам і населенню західних країн.

[ + – ] Схема газопроводу "Північний потік-1"

На Заході події навколо ПП-1 однозначно розцінюють як газовий шантаж Росії.

"Цілком ясно, що Москва скорочує постачання з геополітичних причин — вона хоче створити європейську газову кризу цієї зими, щоб поставити Європу на коліна настільки, що вона перестане підтримувати Україну", — сказав Тім Еш, старший стратег Bluebay Asset Management.

Нагадаємо, раніше єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон повідомив, що зиму 2022-2023 країни Європейського союзу вперше проведуть без російського газу. Щоб пережити нестачу палива, Євросоюз може піти на продовження термінів роботи своїх атомних і вугільних електростанцій. Раніше в ЄС були налаштовані на відмову від вугілля як від неекологічного палива.

Віцепрем'єр Румунії Келемен Хунор заявив, що на Європу чекає найсуворіша зима за останні 60 років. Таких висновків політик дійшов у зв'язку зі зростанням цін на газ і електроенергію через введені санкції проти РФ після початку повномасштабної війни в Україні.