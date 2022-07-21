Россия возобновила поставки газа в Германию — СМИ

В компании Nord Stream AG журналистов заверили в том, что ремонтные работы на газопроводе "Северный поток-1" закончились.

Поставки природного газа по немецко-российскому газопроводу "Северный поток-1" (СП-1) возобновились после ремонтных работ, сообщает DPA со ссылкой на представителя компании Nord Stream AG.

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Ранее президент России Владимир Путин дал понять, что Европа снова начнет получать газ по ключевому трубопроводу СП-1, но он предупредил, что газопровод будет работать только на 20% мощности. То есть, прокачка газа по газопроводу сократится до 33 млн кубометров в сутки.

В Москве нашли повод для ограничений поставок в санкционных ограничениях. Российское руководство заявило, что прокачивать газ в объемах, предусмотренных контрактом, будет невозможно, если Запад не согласится на замену одной из газовых турбин Siemens, которую отремонтировали в Канаде.

Канадское правительство уже заявило, что решило сделать исключение в антироссийских санкциях и вернуть "Газпрому" отремонтированную турбину. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что это было "очень трудным решением". Он пояснил, что санкции направлены на ограничения в отношении Путина и его окружения, но они не должны быть причинять вред союзникам и населению западных стран.

[ + – ] Схема газопровода "Северный поток 1"

На Западе события вокруг СП-1 однозначно расценивают, как газовый шантаж России.

"Совершенно ясно, что Москва сокращает поставки по геополитическим причинам — она хочет создать европейский газовый кризис этой зимой, чтобы поставить Европу на колени до такой степени, что она перестанет поддерживать Украину", — сказал Тим Эш, старший стратег Bluebay Asset Management.

Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что зиму 2022-2023 страны Европейского союза впервые проведут без российского газа. Чтобы пережить нехватку топлива, Евросоюз может пойти на продление сроков работы своих атомных и угольных электростанций.Ранее в ЕС были настроены на отказ от угля, как от неэкологичного топлива.

Вице-премьер Румынии Келемен Хунор заявил что Европу ожидает самая суровая зима за последние 60 лет. К таким выводам политик пришел в связи с ростом цен на газ и электроэнергию из-за введенных санкций против РФ после начала полномасштабной войны в Украине.