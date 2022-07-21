Россия возобновила поставки газа в Германию — СМИ
В компании Nord Stream AG журналистов заверили в том, что ремонтные работы на газопроводе "Северный поток-1" закончились.
Поставки природного газа по немецко-российскому газопроводу "Северный поток-1" (СП-1) возобновились после ремонтных работ, сообщает DPA со ссылкой на представителя компании Nord Stream AG.
Ранее президент России Владимир Путин дал понять, что Европа снова начнет получать газ по ключевому трубопроводу СП-1, но он предупредил, что газопровод будет работать только на 20% мощности. То есть, прокачка газа по газопроводу сократится до 33 млн кубометров в сутки.
В Москве нашли повод для ограничений поставок в санкционных ограничениях. Российское руководство заявило, что прокачивать газ в объемах, предусмотренных контрактом, будет невозможно, если Запад не согласится на замену одной из газовых турбин Siemens, которую отремонтировали в Канаде.
Канадское правительство уже заявило, что решило сделать исключение в антироссийских санкциях и вернуть "Газпрому" отремонтированную турбину. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что это было "очень трудным решением". Он пояснил, что санкции направлены на ограничения в отношении Путина и его окружения, но они не должны быть причинять вред союзникам и населению западных стран.
На Западе события вокруг СП-1 однозначно расценивают, как газовый шантаж России.
"Совершенно ясно, что Москва сокращает поставки по геополитическим причинам — она хочет создать европейский газовый кризис этой зимой, чтобы поставить Европу на колени до такой степени, что она перестанет поддерживать Украину", — сказал Тим Эш, старший стратег Bluebay Asset Management.
Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что зиму 2022-2023 страны Европейского союза впервые проведут без российского газа. Чтобы пережить нехватку топлива, Евросоюз может пойти на продление сроков работы своих атомных и угольных электростанций.Ранее в ЕС были настроены на отказ от угля, как от неэкологичного топлива.
Вице-премьер Румынии Келемен Хунор заявил что Европу ожидает самая суровая зима за последние 60 лет. К таким выводам политик пришел в связи с ростом цен на газ и электроэнергию из-за введенных санкций против РФ после начала полномасштабной войны в Украине.