Країни ЄС погодили план зі скорочення споживання газу на 15%, – ЗМІ
Низка держав виступила проти нових заходів і вимагала зробити винятки з урахуванням залежності від російського газу.
Країни Євросоюзу погодили екстрений план щодо скорочення споживання газу на 15%. Про це сьогодні на Twitter написало німецьке інформаційне агентство DPA з посиланням на свої джерела.
Як стало відомо, план ЄС передбачає добровільне скорочення споживання природного газу державами-членами на 15% у період із серпня цього року до кінця березня наступного року.
Хто виступає проти плану ЄС щодо газу
20 липня Єврокомісія зажадала від країн-членів Євросоюзу надати план скорочення споживання газу на 15%, щоб компенсувати падіння постачань із Росії.
Майже відразу ж низка країн виступила проти таких заходів. Зокрема, одним із затятих противників плану стала Іспанія. Так, уряд країни заявив, що боротиметься з таким рішенням, яке не є ні "справедливим", ні "ефективним".
"Іспанія не підтримує цю пропозицію", — наголосила міністр екологічного переходу Іспанії Тереза Рібера. Чиновниця також наголосила, що такі кроки попередньо не обговорювали. Рібера звернулася до населення країни із запевненнями, що за жодних обставин "іспанські сім'ї не страждатимуть від відключення газу чи електрики у своїх будинках".
Аналогічну позицію зайняли Португалія та Греція.
Як писало видання Financial Times, деякі країни виступили зі своїми виправленнями до плану. Зокрема, запропонували зробити низку винятків з урахуванням залежності держави від російських постачань та обсягу газу у сховищах.
Поки невідомо, чи враховує затверджений Євросоюзом план якісь із цих правок.
Нагадаємо, "Газпром" відключив ще одну турбіну "Північного потоку" на компресорній станції "Портова". Оголошення російського монополіста викликало ажіотаж на біржі — у Європі вартість газу перевищила позначку 1850 доларів за 1 тис. кубометрів.
Раніше єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Євросоюз проведе зиму без російського газу.