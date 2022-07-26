Країни ЄС погодили план зі скорочення споживання газу на 15%, – ЗМІ

Низка держав виступила проти нових заходів і вимагала зробити винятки з урахуванням залежності від російського газу.

Країни Євросоюзу погодили екстрений план щодо скорочення споживання газу на 15%. Про це сьогодні на Twitter написало німецьке інформаційне агентство DPA з посиланням на свої джерела.

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Як стало відомо, план ЄС передбачає добровільне скорочення споживання природного газу державами-членами на 15% у період із серпня цього року до кінця березня наступного року.

Хто виступає проти плану ЄС щодо газу

20 липня Єврокомісія зажадала від країн-членів Євросоюзу надати план скорочення споживання газу на 15%, щоб компенсувати падіння постачань із Росії.

Майже відразу ж низка країн виступила проти таких заходів. Зокрема, одним із затятих противників плану стала Іспанія. Так, уряд країни заявив, що боротиметься з таким рішенням, яке не є ні "справедливим", ні "ефективним".

"Іспанія не підтримує цю пропозицію", — наголосила міністр екологічного переходу Іспанії Тереза ​​Рібера. Чиновниця також наголосила, що такі кроки попередньо не обговорювали. Рібера звернулася до населення країни із запевненнями, що за жодних обставин "іспанські сім'ї не страждатимуть від відключення газу чи електрики у своїх будинках".

Аналогічну позицію зайняли Португалія та Греція.

Як писало видання Financial Times, деякі країни виступили зі своїми виправленнями до плану. Зокрема, запропонували зробити низку винятків з урахуванням залежності держави від російських постачань та обсягу газу у сховищах.

Поки невідомо, чи враховує затверджений Євросоюзом план якісь із цих правок.

Нагадаємо, "Газпром" відключив ще одну турбіну "Північного потоку" на компресорній станції "Портова". Оголошення російського монополіста викликало ажіотаж на біржі — у Європі вартість газу перевищила позначку 1850 доларів за 1 тис. кубометрів.

Раніше єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Євросоюз проведе зиму без російського газу.