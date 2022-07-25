"Газпром" відключає ще одну турбіну "Північного потоку": ціна газу в Європі зросла (графік)

Газотурбінний двигун Siemens зупинять на компресорній станції Портова. Оголошення російського монополіста викликало ажіотаж на біржі — у Європі вартість газу перевищила позначку 1850 доларів за 1 тис. кубометрів.

Російський газовий монополіст "Газпром" зупиняє ще один газотурбінний двигун Siemens для Північного потоку на компресорній станції Портова. Про це компанія повідомила у Telegram.

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Монополіст пояснив це рішення закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту виходячи з розпорядження Ростехнагляду та технічного стану двигуна.

Добова продуктивність станції "Портова" 27 липня з 7:00 становитиме до 33 млн кубометрів на добу.

"Газпром" зупинив турбіну — ціни на газ пішли вгору

Після повідомлення "Газпрому" про зупинку газотурбінного двигуна на "Портовій" біржова ціна газу на майданчику ICE Futures перевищила позначку $1850 за 1 тис. кубометрів. Ціна серпневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах збільшилася майже на 9% — до 172,6 євро за 1 МВт/год.

[ + – ] Ціни на природний газ у Європі зросли на 11%

Bloomberg пише про злет європейських цін на природний газ на 11% після повідомлення монополіста. Потужність "Північного потоку" вже скоротилася до 40% з червня через затримку повернення турбіни Siemens після ремонту в Канаді.

"Якщо турбіна не повернеться на початку цього тижня, потік газу впаде до 20% потужності, хоча спочатку передбачалося, що ця турбіна не знадобиться до вересня", — сказано в записці Deutsche Bank AG.

"Існує велика невизначеність щодо того, чи закриє російське керівництво повністю газовий кран", — сказав Клаус Нігш.

Аналітик DZ Bank Клаус Нігш говорить про велику невизначеність щодо повного перекриття Москвою газового крана. Промислові компанії це дуже непокоїть, бо неможливо нічого спланувати на найближчі місяці.

Ремонт турбіни Siemens — Канада відправила "Газпрому" документи

"Газпром" повідомив про отримання від німецького концерну Siemens документів від влади Канади.

У компанії вивчили зазначені документи, але заявили, що вони не знімають раніше зазначені ризики та викликають додаткові питання.

[ + – ] Представники діаспори в Канаді подали позов із вимогою не повертати турбіну Siemens

"Як і раніше залишаються відкриті питання щодо санкцій ЄС та Великобританії, вирішення яких є важливим для постачання двигуна до Росії та здійснення термінового капітального ремонту інших газотурбінних двигунів для КС "Портова", — заявив монополіст.

"Газпром" запросив у Siemens негайну підтримку у наданні необхідних документів та роз'яснень для вирішення всіх питань.

Росія з 11 липня припинила постачання газу "Північним потоком". Пізніше в Кремлі раніше завили про плани збільшення постачання газу Північним потоком після повернення газової турбіни з Канади.

Світовий конгрес українців та представники діаспори в Канаді подали позов із вимогою до влади не повертати турбіну Siemens для "Північного потоку".