"Газпром" отключает еще одну турбину "Северного потока": цена газа в Европе выросла (график)

Газотурбинный двигатель Siemens остановят на компрессорной станции "Портовая". Объявление российского монополиста вызвало ажиотаж на бирже – в Европе стоимость газа превысила отметку 1850 долларов за 1 тыс. кубометров.

Российский газовый монополист "Газпром" останавливает еще один газотурбинный двигатель Siemens для "Северного потока" на компрессорной станции "Портовая". Об этом компания сообщила в Telegram.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Монополист объяснил это решение окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта исходя из предписания Ростехнадзора и технического состояния двигателя.

Суточная производительность станции "Портовая" 27 июля с 7:00 составит до 33 млн кубометров в сутки.

"Газпром" остановил турбину – цены на газ пошли вверх

После сообщения "Газпрома" об остановки газотурбинного двигателя на "Портовой" биржевая цена газа на площадке ICE Futures превысила отметку $1850 за 1 тыс. кубометров. Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась почти на 9% – до 172,6 евро за 1 МВт/ч.

[ + – ] Цены на природный газ в Европе выросли на 11%

Bloomberg пишет о взлете европейских цен на природный газ на 11% после сообщения монополиста. Мощности "Северного потока" уже сократились до 40% с июня из-за задержки возврата турбины Siemens после ремонта в Канаде.

"Если турбина не вернется в начале этой недели, поток газа упадет до 20% мощности, хотя изначально предполагалось, что эта турбина не понадобится до сентября", – сказано в исследовательской записке Deutsche Bank AG.

"Существует большая неопределенность в отношении того, закроет ли российское руководство полностью газовый кран", – сказал Клаус Нигш.

Аналитик DZ Bank Клаус Нигш говорит о большой неопределенности по поводу полного перекрытия Москвой газового крана. Промышленные компании это сильно беспокоит, потому что невозможно ничего спланировать на ближайшие месяцы.

Ремонт турбины Siemens – Канада отправила "Газпрому" документы

"Газпром" сообщил о получении от немецкого концерна Siemens документы от властей Канады.

В компании изучили указанные документы, но заявили, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.

[ + – ] Представители диаспоры в Канаде подали иск с требованием не возвращать турбину Siemens

"По-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС "Портовая", – заявил монополист.

"Газпром" запросил у Siemens незамедлительную поддержку в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения всех вопросов.

Россия с 11 июля прекратила поставки газа по "Северному потоку". Позже в Кремле ранее завили о планах увеличения поставок газа по "Северному потоку" после возврата газовой турбины из Канады.

Всемирный конгресс украинцев и представители диаспоры в Канаде подали иск с требованием к властям не возвращать турбину Siemens для "Северного потока".