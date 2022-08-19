США передасть 8 бойових гелікоптерів Чехії замість переданих Україні Мі-24

В американському посольстві наголосили, що Чехії потрібно буде сплатити лише модернізацію та передачу повітряних суден.

Сполучені Штати Америки передадуть чеській армії 8 бойових гелікоптерів — шість ударних AH-1Z і два багатоцільові гелікоптери UH-1Y. Про це повідомляє американське посольство у Празі.

Чеська армія отримає американські гелікоптери за програмою Excess Defense Articles, що дозволяє постачати зброю союзникам із надлишок американської армії.

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Слов'янське братство. Постачання озброєння в Україну з Чехії

"Завдяки цьому (Чехія) заплатить лише за модернізацію та передачу машин. Разом ми робимо наш альянс сильнішим і здатним підтримувати Україну в її боротьбі за свободу!" — зазначається в повідомленні.

[ + – ] Чеський вертоліт Мі-24Д на службі ЗСУ

Як пише "Мілітарний" у 2019 році Чехія вже замовляла вертольоти США для заміни радянських Мі-24 та Мі-35. Вартість контракту становила 629 млн доларів. До нього входило вісім Venom і чотири ударні Viper. Виробництво першого борту стартувало лише пів року тому.

Постачання вертольотів для заміни переданих Україні Мі-24 погоджено у квітні під час візиту міністра оборони Чехії Яни Чорнової до Вашингтона. Їх США передасть із надлишків морської піхоти. Точна кількість переданих бортів Мі-24 до української армії не називається.

Нагадаємо, 25 травня стало відомо про передачу Чехією до ЗСУ ударних вертольотів Мі-24Д.

16 травня Україна отримала перші три Мі-17 зі США, які виготовляли Росія для Афганістану.