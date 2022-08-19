США передасть 8 бойових гелікоптерів Чехії замість переданих Україні Мі-24
В американському посольстві наголосили, що Чехії потрібно буде сплатити лише модернізацію та передачу повітряних суден.
Сполучені Штати Америки передадуть чеській армії 8 бойових гелікоптерів — шість ударних AH-1Z і два багатоцільові гелікоптери UH-1Y. Про це повідомляє американське посольство у Празі.
Чеська армія отримає американські гелікоптери за програмою Excess Defense Articles, що дозволяє постачати зброю союзникам із надлишок американської армії.Важливо
"Завдяки цьому (Чехія) заплатить лише за модернізацію та передачу машин. Разом ми робимо наш альянс сильнішим і здатним підтримувати Україну в її боротьбі за свободу!" — зазначається в повідомленні.
Як пише "Мілітарний" у 2019 році Чехія вже замовляла вертольоти США для заміни радянських Мі-24 та Мі-35. Вартість контракту становила 629 млн доларів. До нього входило вісім Venom і чотири ударні Viper. Виробництво першого борту стартувало лише пів року тому.
Постачання вертольотів для заміни переданих Україні Мі-24 погоджено у квітні під час візиту міністра оборони Чехії Яни Чорнової до Вашингтона. Їх США передасть із надлишків морської піхоти. Точна кількість переданих бортів Мі-24 до української армії не називається.
Нагадаємо, 25 травня стало відомо про передачу Чехією до ЗСУ ударних вертольотів Мі-24Д.
16 травня Україна отримала перші три Мі-17 зі США, які виготовляли Росія для Афганістану.