Слов'янське братство. Постачання озброєння в Україну з Чехії
Чехія — одна з найбільших країн за рівнем військової допомоги Україні. Постачання озброєння з Чехії враховують усе: від стрілецької зброї та РПГ до танків та ударних вертольотів.
У списку країн, які надали військову підтримку Україні, Чеська Республіка часто опиняється нарівні з Великою Британією та США. Обсяг допомоги, наданої Чехією Україні, наблизився до 430 мільйонів доларів, що робить цю країну одним із найбільших постачальників військової допомоги в НАТО.
Військова допомога з Чехії враховує все, починаючи від стрілецької зброї та ПЗРК і закінчуючи більш важким озброєнням, таким як танки, бойові машини піхоти (БМП), ЗРК, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і навіть ударні вертольоти Мі-24В.
Фокус переклав новий розбір аналітиків Стейна Мітцера та Йоста Оліманса, авторів військового блогу Oryx, у колаборації з Якубом Яновським, присвячений військовій допомозі Україні з Чехії.
Хоча Чеська Республіка не розкриває подробиць постачання зброї, все ж таки є багато інформації на цю тему, а кілька типів озброєнь вже було помічено в Україні. Цікаво, що йдеться не лише про техніку із запасів чеської армії, а й про системи озброєння, придбані у чеських і болгарських оборонних підрядників.
Окрім того, чеські оборонні компанії розпочали оновлення і капітальний ремонт українського обладнання, пошкодженого в процесі бойових дій або того, що знаходилося на зберіганні до початку війни.
Зброя і техніка, які Чехія поставила чи пообіцяла передати Україні
- Список сортовано за категоріями озброєнь.
- Через конфіденційний характер деяких поставок зброї всі цифри є нижньою межею загального обсягу поставленого озброєння.
- Список буде оновлюватися в міру оголошення або розкриття інформації про подальшу військову підтримку.
Танки
- ~40 Т-72М1 [квітень 2022 р.];
- Т-72М1 [травень або червень 2022] (закуплені у Болгарії та доставлені в Україну через Чехію).
Бойові машини піхоти
- 5+ BVP-1 [квітень 2022];
- 56 Pbv 501A [квітень 2022].
Буксована артилерія
- 152-мм гармата-гаубиця Д-20 [квітень 2022] (закуплена у Болгарії та доставлена в Україну через Чехію).
Самохідна артилерія
- 122-мм 2С1 "Гвоздика" [квітень 2022];
- 20+ 152-мм ShKH vz. 77 "Дана" [квітень 2022] (постачається з не менш ніж 4 006 артилерійськими снарядами).
Реактивні системи залпового вогню
- 20+ 122-мм RM-70 [квітень 2022 р.];
- 122-мм БМ-21 "Град" (травень чи червень 2022 р.) (закуплені у Болгарії та поставлені в Україну через Чехію);
- 122-мм RM-70 "Вампір" [липень 2022 р.].
Зенітно-ракетні комплекси
- 6 9К35 "Стріла-10М" [березень чи квітень 2022 р.].
Ударні гелікоптери
- 2+ Мі-24В [липень 2022 р.].
Розвідувальні БПЛА
- 3 Bivoj (краудфандинг) [липень 2022].
Переносні зенітно-ракетні комплекси
- 160 9К32 "Стріла-2" [березень 2022 р.].
Стрілецька зброя
- 30 150 пістолетів Pistole vz. 82 [лютий 2022 р.];
- 2 085 пістолетів-кулеметів vz. 61 Škorpion [лютий 2022 р.];
- 5 000 штурмових гвинтівок vz. 58 [лютий 2022 р.] (поставляються з не менше 3,5 мільйонів патронів калібру 7,62 мм);
- штурмові гвинтівки CZ BREN 2 [лютий 2022 р.] (поставляються з не менше 3,5 мільйонів патронів калібру 7,62 мм);
- 3 200 кулеметів UK vz. 59 [лютий 2022] (поставляються з не менше 3,5 мільйонів патронів калібру 7,62 мм);
- 12 стрілецьких гвинтівок Драгунова [лютий 2022 р.];
- 19 протитанкових рушниць "Сокіл" [лютий 2022];
- 10 000 РПГ-75 [березень 2022].
Різне обладнання
- 2 понтонні мости [червень 2022].