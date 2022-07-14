Слов'янське братство. Постачання озброєння в Україну з Чехії

Чехія — одна з найбільших країн за рівнем військової допомоги Україні. Постачання озброєння з Чехії враховують усе: від стрілецької зброї та РПГ до танків та ударних вертольотів.

У списку країн, які надали військову підтримку Україні, Чеська Республіка часто опиняється нарівні з Великою Британією та США. Обсяг допомоги, наданої Чехією Україні, наблизився до 430 мільйонів доларів, що робить цю країну одним із найбільших постачальників військової допомоги в НАТО.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Військова допомога з Чехії враховує все, починаючи від стрілецької зброї та ПЗРК і закінчуючи більш важким озброєнням, таким як танки, бойові машини піхоти (БМП), ЗРК, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і навіть ударні вертольоти Мі-24В.

Фокус переклав новий розбір аналітиків Стейна Мітцера та Йоста Оліманса, авторів військового блогу Oryx, у колаборації з Якубом Яновським, присвячений військовій допомозі Україні з Чехії.

Хоча Чеська Республіка не розкриває подробиць постачання зброї, все ж таки є багато інформації на цю тему, а кілька типів озброєнь вже було помічено в Україні. Цікаво, що йдеться не лише про техніку із запасів чеської армії, а й про системи озброєння, придбані у чеських і болгарських оборонних підрядників.

Окрім того, чеські оборонні компанії розпочали оновлення і капітальний ремонт українського обладнання, пошкодженого в процесі бойових дій або того, що знаходилося на зберіганні до початку війни.

Зброя і техніка, які Чехія поставила чи пообіцяла передати Україні

Список сортовано за категоріями озброєнь.

Через конфіденційний характер деяких поставок зброї всі цифри є нижньою межею загального обсягу поставленого озброєння.

Список буде оновлюватися в міру оголошення або розкриття інформації про подальшу військову підтримку.

Танки

~40 Т-72М1 [квітень 2022 р.];

Т-72М1 [травень або червень 2022] (закуплені у Болгарії та доставлені в Україну через Чехію).

Бойові машини піхоти

5+ BVP-1 [квітень 2022];

56 Pbv 501A [квітень 2022].

[ + – ] Pbv 501A перед відправленням в Україну

Буксована артилерія

152-мм гармата-гаубиця Д-20 [квітень 2022] (закуплена у Болгарії та доставлена в Україну через Чехію).

Самохідна артилерія

122-мм 2С1 "Гвоздика" [квітень 2022];

20+ 152-мм ShKH vz. 77 "Дана" [квітень 2022] (постачається з не менш ніж 4 006 артилерійськими снарядами).

Реактивні системи залпового вогню

20+ 122-мм RM-70 [квітень 2022 р.];

122-мм БМ-21 "Град" (травень чи червень 2022 р.) (закуплені у Болгарії та поставлені в Україну через Чехію);

122-мм RM-70 "Вампір" [липень 2022 р.].

Зенітно-ракетні комплекси

6 9К35 "Стріла-10М" [березень чи квітень 2022 р.].

Ударні гелікоптери

2+ Мі-24В [липень 2022 р.].

Розвідувальні БПЛА

3 Bivoj (краудфандинг) [липень 2022].

Переносні зенітно-ракетні комплекси

160 9К32 "Стріла-2" [березень 2022 р.].

Стрілецька зброя

30 150 пістолетів Pistole vz. 82 [лютий 2022 р.];

2 085 пістолетів-кулеметів vz. 61 Škorpion [лютий 2022 р.];

5 000 штурмових гвинтівок vz. 58 [лютий 2022 р.] (поставляються з не менше 3,5 мільйонів патронів калібру 7,62 мм);

штурмові гвинтівки CZ BREN 2 [лютий 2022 р.] (поставляються з не менше 3,5 мільйонів патронів калібру 7,62 мм);

3 200 кулеметів UK vz. 59 [лютий 2022] (поставляються з не менше 3,5 мільйонів патронів калібру 7,62 мм);

12 стрілецьких гвинтівок Драгунова [лютий 2022 р.];

19 протитанкових рушниць "Сокіл" [лютий 2022];

10 000 РПГ-75 [березень 2022].

Різне обладнання

2 понтонні мости [червень 2022].

Важливо