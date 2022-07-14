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Военный Фокус Российско-украинская война

Славянское братство. Поставки вооружения в Украину из Чехии

Ольга Шевченко
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помощь чехии, поставка оружия из чехии
Ударные Ми-24, прибывшие из Чехии

Чехия — одна из крупнейших стран по уровню военной помощи Украине. Поставки вооружения из Чехии включают все: от стрелкового оружия и РПГ до танков и ударных вертолетов.

В списке стран, оказавших военную поддержку Украине, Чешская Республика часто оказывается наравне с Великобританией и США. Объем помощи, предоставленной Чехией Украине, приблизился к 430 миллионам долларов, что делает эту страну одним из крупнейших поставщиков военной помощи в НАТО.

Военная помощь из Чехии включает в себя все, начиная от стрелкового оружия и ПЗРК и заканчивая более тяжелым вооружением, таким как танки, боевые машины пехоты (БМП), ЗРК, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и даже ударные вертолеты Ми-24В.

Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, в коллаборации с Якубом Яновским, посвященный военной помощи Украине из Чехии.

Хотя Чешская Республика не раскрывает подробностей поставок оружия, все же доступно много информации на эту тему, а несколько типов вооружений уже были замечены в Украине. Интересно, что речь идет не только о технике из запасов чешской армии, но и о системах вооружения, приобретенных у чешских и болгарских оборонных подрядчиков.

Кроме того, чешские оборонные компании начали обновление и капитальный ремонт украинского оборудования, поврежденного в ходе боевых действий или находившегося на хранении до начала войны.

Оружие и техника, которые Чехия поставила или пообещала передать Украине

  • Список отсортирован по категориям вооружений.
  • Из-за конфиденциального характера некоторых поставок оружия все цифры представляют собой нижнюю границу общего объема поставленного вооружения.
  • Список будет обновляться по мере объявления или раскрытия информации о дальнейшей военной поддержке.

Танки

  • ~40 Т-72М1 [апрель 2022 г.]
  • Т-72М1 [май или июнь 2022] (закуплены у Болгарии и доставлены в Украину через Чехию)

Боевые машины пехоты

  • 5+ BVP-1 [апрель 2022]
  • 56 Pbv 501A [апрель 2022]
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Pbv 501A перед отправкой в Украину

Буксируемая артиллерия

  • 152-мм пушка-гаубица Д-20 [апрель 2022] (закуплена у Болгарии и доставлена в Украину через Чехию)

Самоходная артиллерия

  • 122-мм 2С1 "Гвоздика" [апрель 2022]
  • 20+ 152-мм ShKH vz. 77 "Дана" [апрель 2022] (поставляется с не менее чем 4006 артиллерийскими снарядами)

Реактивные системы залпового огня

  • 20+ 122-мм RM-70 [апрель 2022 г.]
  • 122-мм БМ-21 "Град" [май или июнь 2022 г.] (закуплены у Болгарии и поставлены в Украину через Чехию)
  • 122-мм RM-70 "Вампир" [июль 2022 г.]

Зенитно-ракетные комплексы

  • 6 9К35 "Стрела-10М" [март или апрель 2022 г.]

Ударные вертолеты

  • 2+ Ми-24В [июль 2022 г.]

Разведывательные БПЛА

  • 3 Bivoj (краудфандинг) [июль 2022]

Переносные зенитно-ракетные комплексы

  • 160 9К32 "Стрела-2" [март 2022 г.]

Стрелковое оружие

  • 30 150 пистолетов Pistole vz. 82 [февраль 2022 г.]
  • 2 085 пистолетов-пулеметов vz. 61 Škorpion [февраль 2022 г.]
  • 5 000 штурмовых винтовок vz. 58 [февраль 2022 г.] (Поставляются с не менее 3,5 миллионов патронов калибра 7,62 мм)
  • Штурмовые винтовки CZ BREN 2 [февраль 2022 г.] (поставляются с не менее 3,5 миллионов патронов калибра 7,62 мм)
  • 3 200 пулеметов UK vz. 59 [февраль 2022] (поставляются с не менее 3,5 миллионов патронов калибра 7,62 мм)
  • 12 стрелковых винтовок Драгунова [февраль 2022 г.]
  • 19 противотанковых ружей "Сокол" [февраль 2022]
  • 10000 РПГ-75 [март 2022]

Разное оборудование

  • 2 понтонных моста [июнь 2022]
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