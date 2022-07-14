Славянское братство. Поставки вооружения в Украину из Чехии
Чехия — одна из крупнейших стран по уровню военной помощи Украине. Поставки вооружения из Чехии включают все: от стрелкового оружия и РПГ до танков и ударных вертолетов.
В списке стран, оказавших военную поддержку Украине, Чешская Республика часто оказывается наравне с Великобританией и США. Объем помощи, предоставленной Чехией Украине, приблизился к 430 миллионам долларов, что делает эту страну одним из крупнейших поставщиков военной помощи в НАТО.
Военная помощь из Чехии включает в себя все, начиная от стрелкового оружия и ПЗРК и заканчивая более тяжелым вооружением, таким как танки, боевые машины пехоты (БМП), ЗРК, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и даже ударные вертолеты Ми-24В.
Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, в коллаборации с Якубом Яновским, посвященный военной помощи Украине из Чехии.
Хотя Чешская Республика не раскрывает подробностей поставок оружия, все же доступно много информации на эту тему, а несколько типов вооружений уже были замечены в Украине. Интересно, что речь идет не только о технике из запасов чешской армии, но и о системах вооружения, приобретенных у чешских и болгарских оборонных подрядчиков.
Кроме того, чешские оборонные компании начали обновление и капитальный ремонт украинского оборудования, поврежденного в ходе боевых действий или находившегося на хранении до начала войны.
Оружие и техника, которые Чехия поставила или пообещала передать Украине
- Список отсортирован по категориям вооружений.
- Из-за конфиденциального характера некоторых поставок оружия все цифры представляют собой нижнюю границу общего объема поставленного вооружения.
- Список будет обновляться по мере объявления или раскрытия информации о дальнейшей военной поддержке.
Танки
- ~40 Т-72М1 [апрель 2022 г.]
- Т-72М1 [май или июнь 2022] (закуплены у Болгарии и доставлены в Украину через Чехию)
Боевые машины пехоты
- 5+ BVP-1 [апрель 2022]
- 56 Pbv 501A [апрель 2022]
Буксируемая артиллерия
- 152-мм пушка-гаубица Д-20 [апрель 2022] (закуплена у Болгарии и доставлена в Украину через Чехию)
Самоходная артиллерия
- 122-мм 2С1 "Гвоздика" [апрель 2022]
- 20+ 152-мм ShKH vz. 77 "Дана" [апрель 2022] (поставляется с не менее чем 4006 артиллерийскими снарядами)
Реактивные системы залпового огня
- 20+ 122-мм RM-70 [апрель 2022 г.]
- 122-мм БМ-21 "Град" [май или июнь 2022 г.] (закуплены у Болгарии и поставлены в Украину через Чехию)
- 122-мм RM-70 "Вампир" [июль 2022 г.]
Зенитно-ракетные комплексы
- 6 9К35 "Стрела-10М" [март или апрель 2022 г.]
Ударные вертолеты
- 2+ Ми-24В [июль 2022 г.]
Разведывательные БПЛА
- 3 Bivoj (краудфандинг) [июль 2022]
Переносные зенитно-ракетные комплексы
- 160 9К32 "Стрела-2" [март 2022 г.]
Стрелковое оружие
- 30 150 пистолетов Pistole vz. 82 [февраль 2022 г.]
- 2 085 пистолетов-пулеметов vz. 61 Škorpion [февраль 2022 г.]
- 5 000 штурмовых винтовок vz. 58 [февраль 2022 г.] (Поставляются с не менее 3,5 миллионов патронов калибра 7,62 мм)
- Штурмовые винтовки CZ BREN 2 [февраль 2022 г.] (поставляются с не менее 3,5 миллионов патронов калибра 7,62 мм)
- 3 200 пулеметов UK vz. 59 [февраль 2022] (поставляются с не менее 3,5 миллионов патронов калибра 7,62 мм)
- 12 стрелковых винтовок Драгунова [февраль 2022 г.]
- 19 противотанковых ружей "Сокол" [февраль 2022]
- 10000 РПГ-75 [март 2022]
Разное оборудование
- 2 понтонных моста [июнь 2022]