Славянское братство. Поставки вооружения в Украину из Чехии

Чехия — одна из крупнейших стран по уровню военной помощи Украине. Поставки вооружения из Чехии включают все: от стрелкового оружия и РПГ до танков и ударных вертолетов.

В списке стран, оказавших военную поддержку Украине, Чешская Республика часто оказывается наравне с Великобританией и США. Объем помощи, предоставленной Чехией Украине, приблизился к 430 миллионам долларов, что делает эту страну одним из крупнейших поставщиков военной помощи в НАТО.

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Военная помощь из Чехии включает в себя все, начиная от стрелкового оружия и ПЗРК и заканчивая более тяжелым вооружением, таким как танки, боевые машины пехоты (БМП), ЗРК, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и даже ударные вертолеты Ми-24В.

Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, в коллаборации с Якубом Яновским, посвященный военной помощи Украине из Чехии.

Хотя Чешская Республика не раскрывает подробностей поставок оружия, все же доступно много информации на эту тему, а несколько типов вооружений уже были замечены в Украине. Интересно, что речь идет не только о технике из запасов чешской армии, но и о системах вооружения, приобретенных у чешских и болгарских оборонных подрядчиков.

Кроме того, чешские оборонные компании начали обновление и капитальный ремонт украинского оборудования, поврежденного в ходе боевых действий или находившегося на хранении до начала войны.

Оружие и техника, которые Чехия поставила или пообещала передать Украине

Список отсортирован по категориям вооружений.

Из-за конфиденциального характера некоторых поставок оружия все цифры представляют собой нижнюю границу общего объема поставленного вооружения.

Список будет обновляться по мере объявления или раскрытия информации о дальнейшей военной поддержке.

Танки

~40 Т-72М1 [апрель 2022 г.]

Т-72М1 [май или июнь 2022] (закуплены у Болгарии и доставлены в Украину через Чехию)

Боевые машины пехоты

5+ BVP-1 [апрель 2022]

56 Pbv 501A [апрель 2022]

[ + – ] Pbv 501A перед отправкой в Украину

Буксируемая артиллерия

152-мм пушка-гаубица Д-20 [апрель 2022] (закуплена у Болгарии и доставлена в Украину через Чехию)

Самоходная артиллерия

122-мм 2С1 "Гвоздика" [апрель 2022]

20+ 152-мм ShKH vz. 77 "Дана" [апрель 2022] (поставляется с не менее чем 4006 артиллерийскими снарядами)

Реактивные системы залпового огня

20+ 122-мм RM-70 [апрель 2022 г.]

122-мм БМ-21 "Град" [май или июнь 2022 г.] (закуплены у Болгарии и поставлены в Украину через Чехию)

122-мм RM-70 "Вампир" [июль 2022 г.]

Зенитно-ракетные комплексы

6 9К35 "Стрела-10М" [март или апрель 2022 г.]

Ударные вертолеты

2+ Ми-24В [июль 2022 г.]

Разведывательные БПЛА

3 Bivoj (краудфандинг) [июль 2022]

Переносные зенитно-ракетные комплексы

160 9К32 "Стрела-2" [март 2022 г.]

Стрелковое оружие

30 150 пистолетов Pistole vz. 82 [февраль 2022 г.]

2 085 пистолетов-пулеметов vz. 61 Škorpion [февраль 2022 г.]

5 000 штурмовых винтовок vz. 58 [февраль 2022 г.] (Поставляются с не менее 3,5 миллионов патронов калибра 7,62 мм)

Штурмовые винтовки CZ BREN 2 [февраль 2022 г.] (поставляются с не менее 3,5 миллионов патронов калибра 7,62 мм)

3 200 пулеметов UK vz. 59 [февраль 2022] (поставляются с не менее 3,5 миллионов патронов калибра 7,62 мм)

12 стрелковых винтовок Драгунова [февраль 2022 г.]

19 противотанковых ружей "Сокол" [февраль 2022]

10000 РПГ-75 [март 2022]

Разное оборудование

2 понтонных моста [июнь 2022]

Важно