Чехія передала Україні ескадрилью ударних вертольотів Мі-24Д, — WSJ

Крім передавання гелікоптерів Чехія разом зі Словаччиною стали опорною базою для України, ремонтуючи трофейну та пошкоджену техніку.

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Чехія передала Україні партію ударних вертольотів Мі-24, а також разом зі Словаччиною проводитиме ремонт української військової техніки. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Уряд Чехії передав Україні радянські гелікоптери Мі-24Д. Передавання, за даними видання, відбулося минулого тижня. Так, Чехія продемонструвала солідарність НАТО з Україною.

Як пише Defense Express, на балансі у Чехії перебуває 7 вертольотів Мі-24Д. Ймовірно, Україні передали сім бортів. На це вказує ще той факт, що Чехія планувала продати Мі-24Д ще два роки тому.

Чехія та Словаччина ремонтують українську бронетехніку

Також Чехія та Словаччина проводить ремонт пошкодженої та трофейної бронетехніки на своїх підприємствах. Здебільшого Словаччина займається ремонтом БРДМ-2, про що повідомив голова міноборони Ярослав Над. Чехія зі свого боку відновлює ту техніку, що містилася на зберіганні разом із пошкодженою на полях битв.

"Це ризик, але я завжди порівнюю це з ризиком, в якому живуть українці", — заявив міністр оборони Чехії Томаш Копечний.

Як пишуть у виданні, східний фланг НАТО все більше стає опорною базою для України, оскільки великі бойові дії все ще ведуться. На Заході очікували, що Київ паде за кілька днів, тому передавали спочатку лише ПТРК та ПЗРК на кшталт Stinger і Javelin, які використали б невеликі загони піших повстанців. Тепер союзники США в Європі оцінюють, як вони можуть продовжувати підтримувати Україну в тому, що стало набагато інтенсивнішим конфліктом уздовж їхніх кордонів.

Нагадаємо, 23 травня відбулася друга зустріч у форматі Рамштайн. На ній вперше стало відомо, що Чехія передала Україні ударні гелікоптери.

16 травня Україна отримала перші три Мі-17 із США, які виготовлялися Росією для Афганістану.