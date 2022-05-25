Чехия передала Украине эскадрилью ударных вертолетов Ми-24Д, — WSJ

Помимо передачи вертолетов Чехия вместе со Словакией стали опорной базой для Украины, ремонтируя трофейную и поврежденную технику.

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Чехия передала Украине партию ударных вертолетов Ми-24, а также вместе со Словакией будет проводить ремонт украинской военной техники. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Правительство Чехии передали Украине советские вертолеты Ми-24Д. Передача, по данным издания, произошла в прошедшие недели. Таким образом Чехия продемонстрировала солидарность НАТО с Украиной.

Как пишет Defense Express, на балансе у Чехии находится 7 вертолетов Ми-24Д. Вероятно, Украине передали все семь бортов. На это указывает еще и тот факт, что Чехия планировала продать Ми-24Д еще два года назад.

Чехия и Словакия ремонтируют украинскую бронетехнику

Также Чехия и Словакия проводит ремонт поврежденной и трофейной бронетехники на своих предприятиях. В основном Словакия занимается ремонтом БРДМ-2, о чем сообщил глава минобороны Ярослав Над. Чехия в свою очередь восстанавливает ту технику, которая содержалась на хранении вместе с поврежденной на полях сражений.

"Это риск, но я всегда сравниваю это с риском, в котором живут украинцы", — заявил министр обороны Чехии Томаш Копечный.

Как пишут в издании, восточный фланг НАТО все больше становится опорной базой для Украины, поскольку крупномасштабные боевые действия все еще ведутся. На Западе ожидали, что Киев падет за несколько дней, поэтому передавали вначале только ПТРК и ПЗРК по типу Stinger и Javelin, которые бы использовали небольшие отряды пеших повстанцев. Теперь союзники США в Европе оценивают, как они могут продолжать поддерживать Украину в том, что стало гораздо более интенсивным конфликтом вдоль их границ.

Напомним, 23 мая прошла вторая встреча в формате Рамштайн. На ней впервые стало известно, что Чехия передала Украине ударные вертолеты.

16 мая Украина получила первые три Ми-17 из США, которые изготавливались Россией для Афганистана.