Украина получила первые три вертолета Ми-17 от США, — Foreign Policy

Известно, что это первые из 11 вертолетов Ми-8 и Ми-17 советского образца, поставки которых предусмотрены пакетом американской военной помощи в размере 800 млн долларов.

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Журналист Foreign Policy Джейк Детч, специализирующийся в вопросах национальной безопасности, сообщил, что три вертолета Ми-17 прибыли в Украину из США. Об этом он написал в Twitter.

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"Еще три советских вертолета Ми-17 прибыли в Украину из США и уже выполняют боевые задания", — написал Детч.

Это первые из 11 вертолетов Ми-8 и Ми-17 советского образца, поставки которых предусмотрены пакетом американской военной помощи в размере 800 млн долларов.

Также, по словам журналиста,

74 из 90 гаубиц, переданных Украине Соединенными Штатами, уже находятся на поле боя.

За последние 24 часа союзники отправили 10 самолетов военной помощи Украине.

США уже отправили в Украину 60% из обещанных 209 тысяч снарядов.

Что за Ми-17?

Вертолеты Ми-17 начали выпускать в СССР в 1980 году, впоследствии их производили в РФ на заводах в Казани и Улан-Удэ. Существует множество модификаций этих вертолетов — от медицинских и спасательных до пожарных и десантных. Ми-17ПЛ выполняет функции РЭП — вертолета-постановщика радиоэлектронных помех, а Ми-17МД — модернизированная версия, в которой помещается 36 десантников и 5 тонн груза.

Ранее Фокус сообщал, что Италия передаст Украине 155-мм гаубицы FH70, которые считаются устаревшей артиллерийской системой, но вместе с тем автоматизированная загрузка снарядов позволяет опытному экипажу делать выстрелы через каждые 10 секунд.

Напомним, что власти Германии передадут Украине Panzerhaubitze 2000, ЗСУ Gepard и гранатометы. Инструкторы из Германии и Нидерландов продолжают обучать украинских военных, как работать с гаубицами.