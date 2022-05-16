Украина получила первые три вертолета Ми-17 от США, — Foreign Policy
Известно, что это первые из 11 вертолетов Ми-8 и Ми-17 советского образца, поставки которых предусмотрены пакетом американской военной помощи в размере 800 млн долларов.
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Журналист Foreign Policy Джейк Детч, специализирующийся в вопросах национальной безопасности, сообщил, что три вертолета Ми-17 прибыли в Украину из США. Об этом он написал в Twitter.
"Еще три советских вертолета Ми-17 прибыли в Украину из США и уже выполняют боевые задания", — написал Детч.
Это первые из 11 вертолетов Ми-8 и Ми-17 советского образца, поставки которых предусмотрены пакетом американской военной помощи в размере 800 млн долларов.
Также, по словам журналиста,
- 74 из 90 гаубиц, переданных Украине Соединенными Штатами, уже находятся на поле боя.
- За последние 24 часа союзники отправили 10 самолетов военной помощи Украине.
- США уже отправили в Украину 60% из обещанных 209 тысяч снарядов.
Что за Ми-17?
Вертолеты Ми-17 начали выпускать в СССР в 1980 году, впоследствии их производили в РФ на заводах в Казани и Улан-Удэ. Существует множество модификаций этих вертолетов — от медицинских и спасательных до пожарных и десантных. Ми-17ПЛ выполняет функции РЭП — вертолета-постановщика радиоэлектронных помех, а Ми-17МД — модернизированная версия, в которой помещается 36 десантников и 5 тонн груза.
Ранее Фокус сообщал, что Италия передаст Украине 155-мм гаубицы FH70, которые считаются устаревшей артиллерийской системой, но вместе с тем автоматизированная загрузка снарядов позволяет опытному экипажу делать выстрелы через каждые 10 секунд.
Напомним, что власти Германии передадут Украине Panzerhaubitze 2000, ЗСУ Gepard и гранатометы. Инструкторы из Германии и Нидерландов продолжают обучать украинских военных, как работать с гаубицами.