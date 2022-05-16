Україна отримала перші три вертольоти Мі-17 від США, Foreign Policy

Відомо, що це перші з 11 вертольотів Мі-8 та Мі-17 радянського зразка, постачання яких передбачене пакетом американської військової допомоги у розмірі 800 млн. доларів.

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Журналіст Foreign Policy Джейк Детч, який спеціалізується на питаннях національної безпеки, повідомив, що три вертольоти Мі-17 прибули в Україну зі США. Про це він написав у Twitter.

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"Ще три радянські вертольоти Мі-17 прибули в Україну зі США і вже виконують бойові завдання", — написав Детч.

Це перші з 11 вертольотів Мі-8 та Мі-17 радянського зразка, постачання яких передбачено пакетом американської військової допомоги у розмірі 800 млн доларів.

Також, за словами журналіста,

74 із 90 гаубиць, переданих Україні Сполученими Штатами, вже перебувають на полі бою.

За останні 24 години союзники відправили 10 літаків військової допомоги Україні.

США вже відправили до України 60% із обіцяних 209 тисяч снарядів.

Що за Мі-17?

Гелікоптери Мі-17 почали випускати в СРСР у 1980 році, згодом їх виробляли в РФ на заводах у Казані та Улан-Уде. Існує безліч модифікацій цих вертольотів — від медичних та рятувальних до пожежних та десантних. Мі-17ПЛ виконує функції РЕП — вертольота-постановника радіоелектронних перешкод, а Мі-17МД — модернізована версія, в якій міститься 36 десантників та 5 тонн вантажу.

Раніше Фокус повідомляв, що Італія передасть Україні 155-мм гаубиці FH70, які вважаються застарілою артилерійською системою, але водночас автоматизоване завантаження снарядів дозволяє досвідченому екіпажу робити постріли через кожні 10 секунд.

Нагадаємо, що влада Німеччини передасть Україні Panzerhaubitze 2000, ЗСУ Gepard і гранатомети. Інструктори з Німеччини та Нідерландів продовжують навчати українських військових як працювати з гаубицями.