США передаст 8 боевых вертолетов Чехии вместо переданных Украине Ми-24

В американском посольстве подчеркнули, что Чехии нужно будет оплатить только модернизацию и передачу воздушных суден.

Соединенные Штаты Америки передадут чешской армии 8 боевых вертолетов — шесть ударных AH-1Z и два многоцелевых вертолета UH-1Y. Об этом сообщает американское посольство в Праге.

Чешская армия получит американские вертолеты по программе Excess Defense Articles, позволяющей поставлять оружие союзникам из излишек американской армии.

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Славянское братство. Поставки вооружения в Украину из Чехии

"Благодаря этому (Чехия) заплатит только за модернизацию и передачу машин. Вместе мы делаем наш альянс сильнее и способным поддерживать Украину в ее борьбе за свободу!", — указывается в сообщении.

[ + – ] Чешский вертолет Ми-24Д на службе ВСУ

Как пишет "Милитарный" в 2019 году Чехия уже заказывала вертолеты США для замены советских Ми-24 и Ми-35. Стоимость контракта составляла 629 млн долларов. В него входило восемь Venom и четыре ударных Viper. Производство первого борта стартовало только полгода назад.

Поставка вертолетов для замены переданных Украине Ми-24 была согласована в апреле во время визита министра обороны Чехии Яны Черновой в Вашингтон. Их США передаст из избытков морской пехоты. Точное количество переданных бортов Ми-24 в украинскую армию не называется.

Напомним, 25 мая стало известно о передаче Чехией в ВСУ ударных вертолетов Ми-24Д.

16 мая Украина получила первые три Ми-17 из США, которые изготавливались Россией для Афганистана.