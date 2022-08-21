Німеччина продасть Україні 255 артснарядів Vulcano: боєприпаси б'ють на 80 км (фото)

Військові експерти не бачать логіки у діях німецької влади — вони дозволили експортувати висококласні далекобійні боєприпаси, але бережуть старі танки Leopard та Marder.

Уряд Німеччини дозволив продати Україні 255 високоточних керованих артилерійських снарядів Vulcano. Про це пише німецька газета Welt am Sonntag із посиланням на джерела у військових колах.

Бундесвер цих снарядів не має на озброєнні, Німеччина відправить їх в Україну безпосередньо від виробника. Співрозмовники газети не уточнили терміни постачання боєприпасів з міркувань безпеки.

Снаряди Vulcano виготовили оборонні заводи — Нюрнберзька технологічна група Diehl Defense та італійська Leonardo. Інженери вважають ці снаряди найточнішими у світі, вони можуть вражати цілі на відстані 70-80 км з точністю до 1 метра.

Постачання снарядів Vulcano — можливі цілі ЗСУ

Цілями Vulcano можуть бути склади боєприпасів або шляхи постачання російських військових, повідомили автори матеріалу.

Снаряди Vulcano калібром 155 мм можуть запускати гаубиці Panzerhaubitze 2000, які Німеччина вже передала Україні. Так, їхня зона ураження подвоїться.

[ + – ] Снаряд Vulcano має меншу розривну потужність

Німецькі експерти не побачили логіки у діях Німеччини. Чому влада дозволила експорт висококласних далекобійних артилерійських боєприпасів, але не дозволила відправити старі танки Leopard 1 та Marder.

У Vulcano спостерігається менша розривна потужність, оскільки частина діаметра відведена для високоточної системи наведення. Україні можуть надіслати версію з GPS-наведенням та інфрачервоними датчиками, сказали джерела.

Нагадаємо, що США готуються передати ЗСУ 15 розвідувальних дронів ScanEagle, кожен коштує понад 19 млн доларів. Окрім цього, Штати готують новий пакет військової допомоги України на 800 млн доларів.

Військовий експерт Сергій Грабський, спілкуючись із Фокусом, говорив про обмежену наявність озброєнь та бойової техніки у західних союзників України.