США готуються оголосити про нову військову допомогу Україні, — Reuters

Агентство зазначило, що повноваження Байдена дозволяють йому санкціонувати передачу надлишку зброї із запасів США.

Сполучені Штати Америки готуються виділити Україні нову військову допомогу у розмірі близько 800 млн доларів. Про це адміністрація президента США може оголосити у п'ятницю, 19 серпня, повідомляє Reuters.

Як стверджує агентство, американський президент санкціонує допомогу, використовуючи свої повноваження глави держави щодо скорочення видатків, які дозволяють Байдену санкціонувати передачу надлишку зброї із запасів США.

Джерела Reuters, які побажали залишитися анонімними, сказали, що вартість пакетів зброї може змінитись до того, як вони будуть оголошені.

Білий дім відмовився від коментарів.

Нагадаємо, на початку серпня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко анонсував передачу Києву військових кораблів зі складу ВМФ Сполученого Королівства. За словами дипломата, йдеться про судна, на яких українські військовослужбовці зараз проходять навчання.

Також повідомлялося, що обидві партії у Конгресі США підтримують передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Тактичне озброєння з дальністю застосування до 300 кілометрів може стати найбільш дальнобійною зброєю в арсеналі українських Збройних сил, якщо Білий дім схвалить виділення нової військової допомоги.