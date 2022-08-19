США готовятся объявить о новой военной помощи Украине, — Reuters

Агентство отметило, что полномочия Байдена позволяют ему санкционировать передачу избытка оружия из запасов США.

Соединенные Штаты Америки готовятся выделить Украине новую военную помощь в размере около 800 млн долларов. Об этом администрация президента США может объявить в пятницу, 19 августа, сообщает Reuters.

Как утверждает агентство, американский президент санкционирует помощь, используя свои полномочия главы государства по сокращению расходов, которые позволяют Байдену санкционировать передачу избытка оружия из запасов США.

Источники Reuters, которые пожелали остаться анонимными, сказали, что стоимость пакетов оружия может измениться до того, как они будут объявлены.

Белый дом отказался от комментариев.

Напомним, в начале августа посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал передачу Киеву военных кораблей из состава ВМФ Соединенного Королевства. По словам дипломата, речь идет о судах, на которых украинские военнослужащие сейчас проходят обучение.

Также сообщалось, что обе партии в Конгрессе США поддерживают передачу Украине ракет ATACMS. Тактическое вооружение с дальностью применения до 300 километров может стать самым дальнобойным оружием в арсенале украинских Вооруженных сил, если Белый дом одобрит выделение новой военной помощи.