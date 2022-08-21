Германия продаcт Украине 255 артснарядов Vulcano: боеприпасы бьют на 80 км (фото)

Военные эксперты не видят логики в действиях немецких властей – они разрешили экспортировать высококлассные дальнобойные боеприпасы, но берегут старые танки Leopard и Marder.

Правительство Германии разрешило продать Украине 255 высокоточных управляемых артиллерийских снарядов Vulcano. Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в военных кругах.

У Бундесвера этих снарядов нет на вооружении, Германия отправит их в Украину напрямую от производителя. Собеседники газеты не уточнили сроки поставок боеприпасов из соображений безопасности.

Снаряды Vulcano изготовили оборонные заводы – Нюрнбергская технологическая группа Diehl Defense и итальянская Leonardo. Инженеры считают эти снаряды самыми точными в мире, они могут поражать цели на расстоянии 70-80 км с точностью до 1 метра.

Поставки снарядов Vulcano – возможные цели ВСУ

Целями Vulcano могут быть склады боеприпасов или пути снабжения российских военных, сообщили авторы материала.

Снаряды Vulcano калибром 155 миллиметров могут запускать гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые Германия уже передала Украине. Таким образом, их зона поражения удвоится.

[ + – ] Снаряд Vulcano обладает меньшей разрывной мощностью

Немецкие эксперты не увидели логики в действиях Германии. Почему власти разрешили экспорт высококлассных дальнобойных артиллерийских боеприпасов, но не позволили отправить старые танки Leopard 1 и Marder.

У Vulcano наблюдается меньшая разрывная мощность, поскольку часть диаметра отведена для высокоточной системы наведения. Украине могут отправить версию с GPS-наводкой и инфракрасными датчиками, сказали источники.

Напомним, что США готовятся передать ВСУ 15 разведывательных дронов ScanEagle, каждый стоит более 19 млн долларов. Кроме этого, Штаты готовят новый пакет военной помощи Украины на 800 млн долларов.

Военный эксперт Сергей Грабский в общении с Фокусом говорил об ограниченном наличии вооружений и боевой техники у западных союзников Украины.